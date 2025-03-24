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樂樂法利案 劉世芳：若覺得有處理瑕疵可訴願陳情

2025/3/24 10:05（3/24 13:03 更新）
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美國籍YouTuber樂樂法利非法工作案遭管制無法入境。（圖取自LeLe Farley YouTube頻道網頁youtube.com）
美國籍YouTuber樂樂法利非法工作案遭管制無法入境。（圖取自LeLe Farley YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者高華謙台北24日電）美國籍YouTuber樂樂法利取得就業金卡，卻被拒絕入境。內政部長劉世芳今天說，對於個案不對外說明，如果覺得處理有任何瑕疵或法律適用不周問題，鼓勵個案走訴願或陳情程序。

樂樂法利日前發布影片表示，他已取得就業金卡，卻遭台灣拒絕入境。內政部移民署說，樂樂法利2023年來台時，因非法工作案經台北市勞動局裁處，依規定，管制一定期間無法入境。

劉世芳今天赴立法院備詢前接受媒體聯訪。針對當初審核就業金卡時，為何沒發現樂樂法利因非法工作案遭管制入境，劉世芳說，對於個案還是不對外說明，如果覺得在處理方面有任何瑕疵或法律適用不周問題，鼓勵個案走訴願或陳情程序，會按程序辦理。

此外，媒體報導，陸配「亞亞」、「小微」與「恩綺」除管制5年不得再申請依親居留，健保以及居留期間工作權也一併強制取消。劉世芳表示，在對外發出行政處分時，就一併通知戶政等單位取消。

媒體詢問，陸配遭限期離境，有學者認為法院裁決有瑕疵、使國際人權公約變成打壓異議言論的工具等。劉世芳表示，有參考學者與專家意見，不過行政與司法系統對於裁決案件已做出解釋。

關於「亞亞」等人離境時間，劉世芳說，他不清楚個案是否離境，是自行離境或強制離境都按照規定辦理。

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針對要求陸配限期離境的適用法律。劉世芳說，相關依親居留規定都有提到，對於社會安全或國家有危害之虞，在召集不同單位提出較好的會議解釋後會做出裁決，有法律依據做出行政處分。

此外，對於「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」修正後放寬替代役召集年限、天數與次數等。劉世芳說，這是2022年行政院指示，當時兵役法是要延長義務役一年，因此有把替代役列入民防人力，經與國防部討論後，3月17日已公告子法，替代役備役與現役都還是民防人力，包括災害搶救或必要緊急動員都會適當處理。（編輯：張均懋）1140324

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美國籍YouTuber樂樂法利取得就業金卡，卻被拒絕入境。內政部長劉世芳（圖）24日表示，對於個案不對外說明，如果覺得處理有任何瑕疵或法律適用不周問題，鼓勵個案走訴願或陳情程序。中央社記者高華謙攝 114年3月24日
美國籍YouTuber樂樂法利取得就業金卡，卻被拒絕入境。內政部長劉世芳（圖）24日表示，對於個案不對外說明，如果覺得處理有任何瑕疵或法律適用不周問題，鼓勵個案走訴願或陳情程序。中央社記者高華謙攝 114年3月24日
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