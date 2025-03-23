加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

美籍YouTuber樂樂法利禁入境 北市：無工作許可上節目遭檢舉

2025/3/23 13:18（3/23 13:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國籍YouTuber樂樂法利非法工作案遭管制無法入境。（圖取自LeLe Farley YouTube頻道網頁youtube.com）
美國籍YouTuber樂樂法利非法工作案遭管制無法入境。（圖取自LeLe Farley YouTube頻道網頁youtube.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北23日電）美國籍YouTuber樂樂法利非法工作案遭管制無法入境，經手此案的北市勞動局說明，未申請工作許可的樂樂法利在2023年參加政論節目被檢舉，同時被檢舉的還有多名外國人。

樂樂法利（LeLe Farley）昨天在YouTube頻道上發布標題為「我被臺灣禁止入境」的影片，說明他已取得就業金卡，卻遭台灣拒絕入境。

對此，移民署回應指出，樂樂法利於2023年因非法工作案經台北市政府勞動局裁處在案，移民署便依禁止外國人入國作業規定，管制一定期間無法入境，且管制期間不符合核發就業金卡條件，已撤銷其許可。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

有關樂樂法利案，台北市勞動局今天說明，當時接獲民眾檢舉，包含樂樂法利在內，有多名未申請工作許可的外國人參加國內數個電視台政論節目，違反就業服務法第43條「外國人未經雇主申請許可，不得在中華民國境內工作」規定。

台北市勞動局職業安全衛生科長陳伯端向中央社記者表示，因為樂樂法利參加電視台節目持續一段時間，且領有報酬，所以認定有工作事實。依據就業服務法第68條規定，應處罰鍰及令其出國、不得再於境內工作，但因樂樂法利已不在國內，所以僅移請移民署境管。（編輯：戴光育）1140323

#YouTuber
#移民署
#就業服務法
#台北市政府
#勞動局
延伸閱讀
小紅書教戰造假文件 中國學生企圖從第三地入境台灣中國媒體人王志安上賀瓏夜夜秀違規 移民署：廢證並境管5年國發會：就業金卡極少個案違法驅逐出境 盼勿抹滅陸配小微居留遭廢止稱被台灣政府欺負 移民署：依法辦理
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：