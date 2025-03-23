美籍YouTuber樂樂法利禁入境 北市：無工作許可上節目遭檢舉

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）美國籍YouTuber樂樂法利非法工作案遭管制無法入境，經手此案的北市勞動局說明，未申請工作許可的樂樂法利在2023年參加政論節目被檢舉，同時被檢舉的還有多名外國人。

樂樂法利（LeLe Farley）昨天在YouTube頻道上發布標題為「我被臺灣禁止入境」的影片，說明他已取得就業金卡，卻遭台灣拒絕入境。

對此，移民署回應指出，樂樂法利於2023年因非法工作案經台北市政府勞動局裁處在案，移民署便依禁止外國人入國作業規定，管制一定期間無法入境，且管制期間不符合核發就業金卡條件，已撤銷其許可。

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有關樂樂法利案，台北市勞動局今天說明，當時接獲民眾檢舉，包含樂樂法利在內，有多名未申請工作許可的外國人參加國內數個電視台政論節目，違反就業服務法第43條「外國人未經雇主申請許可，不得在中華民國境內工作」規定。

台北市勞動局職業安全衛生科長陳伯端向中央社記者表示，因為樂樂法利參加電視台節目持續一段時間，且領有報酬，所以認定有工作事實。依據就業服務法第68條規定，應處罰鍰及令其出國、不得再於境內工作，但因樂樂法利已不在國內，所以僅移請移民署境管。（編輯：戴光育）1140323