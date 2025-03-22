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美籍YouTuber樂樂法利無法來台 移民署：非法工作遭北市裁處

2025/3/22 18:27（3/23 09:50 更新）
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美國籍YouTuber樂樂法利透過影片表示，他無法自美國搭機來台。（圖取自LeLe Farley YouTube頻道網頁youtube.com）
美國籍YouTuber樂樂法利透過影片表示，他無法自美國搭機來台。（圖取自LeLe Farley YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者劉建邦台北22日電）美國籍YouTuber樂樂法利透過影片稱無法自美國搭機來台。移民署今天表示，樂樂法利2023年來台時，因非法工作案經台北市勞動局裁處，依規定，管制一定期間無法入境。

美國籍饒舌歌手樂樂法利（LeLe Farley），有白人臉孔卻能說流利中文，因他在中國求學，曾就讀過中央戲劇學院、南京大學，他自稱拿共產黨的獎學金，卻走上反共的道路，且在洛杉磯用雙語演出，同時是脫口秀演員也是歌手。

樂樂法利今天透過自己的YouTube頻道，說明遭台灣禁止入境，並以「我被臺灣禁止入境」為標題。

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對此，移民署回應，有關美國籍YouTuber樂樂法利獲核發文化藝術類就業金卡，卻無法自美國搭機來台，因樂樂法利2023年來台時，因非法工作案經台北市政府勞動局裁處在案。移民署指出，因此依禁止外國人入國作業規定，管制一定期間無法入境。

移民署表示，因樂樂法利尚在管制期間，不符合核發就業金卡條件，已依規定撤銷其許可，並就相關行政作業流程進行檢討；若樂樂法利日後符合解除管制規定，可再次提出申請。（編輯：張銘坤）1140322

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