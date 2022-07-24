國發會：就業金卡極少個案違法驅逐出境 盼勿抹滅

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（中央社記者張璦台北24日電）媒體報導持就業金卡者涉不法情事、亂象頻傳；國發會今天指出，就業金卡至今已核發5364人次，延攬許多優秀人才來台，目前違法行為明確者，內政部移民署已依法廢止居留證並驅逐出國。

媒體今天報導，就業金卡亂象頻傳，美國舊金山3月發生搶案，犯嫌得手數百萬美元後逃來台灣，直到上月舊金山警察局竊案小組才來台北，將他押回美國；另外，有一名外籍人士在6、7月間，揚言要開槍掃射及放火燒毀國發會就業金卡辦公室，目前正由司法單位偵辦中。據報導，這些人都是透過申請就業金卡來到台灣。

同時，報導指出，另有一名英國籍專業人士在逢甲商圈偷麵包、溜進出租套房睡覺，脫序行為不斷。

國發會回應，就業金卡至今已核發5364人次，延攬許多優秀人才來台，而僅有2人次已知涉及法律案件，相關部會皆掌握資訊、配合檢警單位調查，且依現行規定可撤銷金卡，呼籲各界勿以極少數個案抹滅優秀海外人才來台政策。

國發會指出，為積極加強延攬及留用國際優秀人才，國發會協同相關部會自民國107年2月8日推動「外國專業人才延攬及僱用法」施行，針對符合一定條件的國際高階關鍵人才，建立「就業金卡」制度，實施近4年多，深獲肯定，目前吸引約5364名全球各行各業翹楚及新創人才來台。

國發會表示，為使國際高階人才得以最便利方式申辦四證合一的就業金卡，國發會協調內政部、勞動部及外交部，推動建置單一線上申辦平台，比照現行一般外籍白領人士來台規定，無要求檢附良民證。

不過，內政部移民署初審時，將針對先前有犯罪紀錄及危害台灣利益之虞者，進行把關，不予同意申請案；審核過程除由經濟部、科技部、文化部、教育部等機關進行專業資格審查外，內政部、勞動部、外交部、陸委會等相關機關也參與審查。

國發會指出，同時，外交部對於相關高風險國家之人士或有安全疑慮者，也會要求出具其母國良民證，以兼顧攬才效益及國家安全。

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國發會表示，已取得就業金卡來台者，後續如果有發生犯罪，或危害社會安全及國家利益等情形，內政部移民署將依入出國及移民法第32條及第36條等規定，廢止其就業金卡或其他外僑居留證，並將當事人驅逐出國，以保障台灣的國家利益、公共安全，以及公共秩序。

國發會指出，報導所提3名個案，國發會、內政部移民署及司法警察機關均有掌握，2人為就業金卡持卡者，1人為一般專業人士；其中有2人因違法行為明確，內政部移民署已依法廢止居留證並驅逐出國；另1名就業金卡持卡者，司法機關已在偵處中，後續也將依相關法規予以查處。（編輯：楊凱翔）1110724