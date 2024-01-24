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中國媒體人王志安上賀瓏夜夜秀違規 移民署：廢證並境管5年

2024/1/24 18:35（1/24 19:38 更新）
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前中國央視記者王志安日前參與網路脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」。（圖取自STR Network YouTube頻道網頁youtube.com）
前中國央視記者王志安日前參與網路脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」。（圖取自STR Network YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者黃麗芸台北24日電）中國媒體人王志安日前在脫口秀「賀瓏夜夜秀」爆出訕笑身障人士爭議，外界質疑他以「第三地陸籍人士」身分來台觀光卻上節目恐違規。移民署今天說，經查屬實，依法廢證並管制入境。據知王近日已出境。

前央視記者、目前移居日本經營自媒體的王志安日前來台觀選，在參與網路脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」時，提及台灣造勢場合像場秀，還說出「把殘疾人士推上去煽情」，言詞引起反彈；節目製作人坦承製作疏失致歉。據了解，王志安近日已出境。

外界質疑王志安以「第三地陸籍人士」方式申請來台觀光，實際卻從事採訪報導和參加節目錄影，可能違反相關規定。

對此，內政部移民署今天透過新聞稿表示，王志安是以旅居海外中國大陸人士身分，向移民署申請觀光事由的1年多次入出境證，並持證來台。依規定，中國大陸人士來台，須依來台目的申請相符的事由，來台不得從事與許可目的不符的活動。

移民署說，王志安經許可來台觀光期間，應邀參加節目發表言論，違反相關規定，已依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可，並管制5年不予許可來台觀光。

移民署表示，中國大陸人士經許可來台觀光者，應從事與許可目的相符的活動，以共同維護兩岸健康有序交流。（編輯：陳清芳）1130124

#移民署
#王志安
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