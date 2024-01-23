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首頁 / 政治

賀瓏夜夜秀來賓訕笑身障人士 節目製作人致歉

2024/1/23 22:06（1/24 19:38 更新）
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中國媒體人王志安日前參與網路脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」。（圖取自STR Network YouTube頻道網頁youtube.com）
中國媒體人王志安日前參與網路脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」。（圖取自STR Network YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者葉素萍、葉冠吟台北23日電）中國媒體人王志安日前參與網路脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」時，提及台灣造勢場合像場秀，還說出「把殘疾人士推上去煽情」，言詞引起反彈；節目製作人坦承製作疏失致歉。

「賀瓏夜夜秀」近期邀多名不同政黨候選人上節目訪談，包含國民黨副總統參選人趙少康、民眾黨副總統參選人吳欣盈等，流量與關注度高，然而中國媒體人王志安談台灣大選片段卻引發爭議。

王志安在節目中形容台灣大選像場「秀」，去造勢場合很像「走錯片場」，不是政治競選舞台，而是演唱會現場，「有歌星、有前面鋪墊的，還有把殘疾人士推上去煽情的」，並擺出顫抖手勢模仿身障站台人士喊：「支持民進黨，搶救王義川。」

民進黨發言人張志豪今天表示，該節目邀請他國人士評論台灣選舉，更以訕笑方式影射站台人士，民進黨對此惡意言論深不以為然，並予以譴責。

「賀瓏夜夜秀」製作人霍金今天在影片下方留言區致歉，他表示，本集內容提及台灣選舉的特殊文化時，因製作疏忽，造成部分內容對本屆民進黨不分區立委提名律師陳俊翰不敬，「在此向陳俊翰律師致歉，非常對不起。」

霍金強調，節目製作組會在日後謹慎處理節目中內容，並在各露出平台上修剪此段影片，避免上述事件再次發生。（編輯：張雅淨）1130123

#陳俊翰
#霍金
#民進黨
#王志安
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