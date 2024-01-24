賀瓏夜夜秀遭控歧視 台灣基進提告、2贊助暫停合作

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（中央社記者郭建伸台北24日電）前中國央視記者王志安日前在網路脫口秀「賀瓏夜夜秀」，一席「把殘疾人士推上去煽情」言論引發關注。台灣基進指出，決定提告賀瓏夜夜秀與其背後的薩泰爾娛樂公司；贊助商yoxi與Emma床墊也宣布，暫停和賀瓏夜夜秀的合作。

前央視記者、目前移居日本經營自媒體的王志安日前來台觀選，在參與網路脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」時，提及台灣造勢場合像場秀，還說出「把殘疾人士推上去煽情」；此言詞引發反彈，節目製作人坦承疏失致歉。

台灣基進今天下午透過臉書表示，王志安不僅在節目影射訕笑民進黨不分區立委提名人陳俊翰，甚至指「台灣民主就是個笑話，選哪個都沒差」；對於這樣失去人性、貶低台灣民主成果的發言，賀瓏夜夜秀主持人與助理主持人竟帶頭拍手哄堂大笑，而節目製作班底也未覺得不妥當而剪掉此一段落，這是任何台灣人都無法忍受、無法理解的道德瑕疵。

台灣基進指出，之所以被賀瓏夜夜秀列為「贊助廠商」，是因為小黨選舉曝光不易，難以爭取到傳統電視節目的通告，基進今年初確實付費上賀瓏夜夜秀，也因此被列為贊助廠商。

台灣基進強調，將要求薩泰爾娛樂公司立即停止將台灣基進列為贊助商，並提出民事損害賠償。

台灣基進呼籲，所有不幸曾經上過薩泰爾娛樂公司旗下節目的各黨政治人物，以及被列為「贊助商」的品牌，應全部聯合起來向薩泰爾娛樂求償。

台灣基進強調，台灣民主不是笑話，即便過程有血有淚，有挫折有光榮，大家可以不投台灣基進，但別說台灣人投票這件事情是笑話。

此外，節目贊助商yoxi在臉書發文說，近日yoxi商業置入賀瓏夜夜秀節目，同期嘉賓的不妥言論不代表yoxi立場，並與品牌長期以來所關注、堅持的理念嚴重抵觸；yoxi對此亦向製作單位表達抗議，除正式要求撤下品牌置入的相關片段，中止所有與賀瓏夜夜秀的相關合作。

Emma床墊也在臉書表示，目前已暫停所有和賀瓏夜夜秀的合作，並啟動內部調查程序，以確保合作夥伴與德國Emma價值觀保持一致。（編輯：翟思嘉）1130124