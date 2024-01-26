王志安歧視言論惹議後稱將取得日本國籍 神戶市民代採取行動

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（中央社記者楊明珠東京26日專電）中國中央電視台前記者王志安日前參與網路脫口秀節目在台灣違反入境規定，並在社群平台X聲稱很快就要取得日本國籍，此事引起日本神戶市議員上畠寬弘的關注，請託國會議員在國會質詢有關外籍人士居留及歸化日本的問題。

目前旅居日本、經營自媒體的王志安日前到台灣觀選，在參與網路脫口秀節目時，提及台灣造勢場合像場秀，還說「把殘疾人士推上去煽情」，言論引起反彈。

移民署說，王志安經許可來台觀光期間，應邀參加節目發表言論，違反相關規定，依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可，並管制5年不予許可來台觀光。

王志安在社群平台X（前身Twitter）聲稱很快就要加入日本籍，之後再看民進黨還敢不讓他入境。

對台灣相當友好的日本神戶市議員上畠寬弘對中央社表示，今天下午拜訪參議員濱田聰，請濱田向內閣提出「質問主意書」（國會議員詢問內閣的文件），預計向本期國會提出。

上畠表示，質問主意書內容由他擬定，包括受到台灣內政部管制5年不許訪台的人物在日本居留及歸化日本（取得日本國籍）一事。也詢問有關敦促中國政府改善人權、要求日本政府及國會採取外交措施、人道措施一事。

先前有媒體報導說，王志安2020年以就醫的名義取得日本醫療簽證後，逃往日本。

對此，上畠所擬的質問主意書也包括有關外籍人士加入日本國民健康保險的問題，以及生活保護制度有關醫療扶助的問題。

上畠表示，對質問主意書的答辯將在內閣會議做出決定。亦即，日本政府將做出見解、解釋，具重大意義。他很感謝濱田參議員願意跨黨派協助。

王志安22日上台灣網路脫口秀節目，嘲諷民進黨不分區立委提名人陳俊翰的身障者身分，事後非但未反省自己的歧視行為，還在X貼文嗆民進黨嗆，聲稱他很快就加入日本籍了，之後看民進黨是否還敢不讓他入境。

上畠昨天在X貼出王志安的發文寫道，說收到很多朋友提供的訊息，指控「這位貼文人士」（王志安）的發言讓很多台灣民眾感到憤怒和悲傷。「這位人士」說他今後打算變更為日本國籍，但真偽不明。

上畠說，身為政治人物，他全力支持尊重人權的台灣，將採取行動。

他還在X寫道：「台灣是一個重視自由、民主和人權的國家。一位名叫王志安的中國人發表了愚蠢而令人尷尬的言論。我強烈反對他取得日本國籍的願望。」（編輯：陳正健）1130126