賀瓏夜夜秀來賓指身障者造勢煽情 陳俊翰：中國嘲笑台灣選舉很荒謬

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（中央社記者葉素萍台北24日電）中國媒體人王志安在網路脫口秀「賀瓏夜夜秀」，提及台灣造勢場合像場秀，「把殘疾人士推上去煽情」。被指涉的民進黨不分區立委提名人律師陳俊翰說，中國連選舉的自由都沒有，卻嘲笑台灣民主自由選舉方式，很荒謬。

前央視記者、目前移居日本經營自媒體的王志安日前來台觀選，在參與網路脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」時，提及台灣造勢場合像場秀，還說出「把殘疾人士推上去煽情」，言詞引起反彈；節目製作人坦承製作疏失致歉。

被指涉的陳俊翰今天受訪表示，昨天他忙著開會，是友人傳片段給他，他才知道，他知道此事時製作單位已經發道歉聲明。

陳俊翰說，他肯定製作單位在事件引起譁然不久後願意發出道歉聲明，他知道那位前央視記者在訕笑他，他看了也只是笑笑，台灣民主社會本來很多公眾人物就會被拿來評論，正面或負面都有，甚至很多酸民評論，大家都習以為常。

不過，他比較介意的是，這位前央視記者拿身心障礙者身體特殊狀況或疾病，訕笑揶揄，節目批評台灣民主選舉好像一場秀，這一點，他很不能接受。

「中國連選舉的自由都沒有，卻回過頭嘲笑台灣民主自由的選舉方式，我覺得很荒謬」，陳俊翰說，當事人對障礙者的認識，或許跟中國社會發展有關，覺得障礙者不配出來參選，也沒有能力實現自己的理念與想法，只能是被拿來當做政黨煽情、博取同情的工具而已，這樣的理解與想法非常錯誤。

陳俊翰表示，台灣民主自由發展已30幾年，任何人不管是障礙者或非障礙者，只要有理念與想法、符合年齡，本來就有參政自由權利。

此外，陳俊翰表示，雖然製作單位很快道歉，但他希望不只是製作單位本身或媒體，處理身心障礙者議題內容，不該只把重點放在障礙者的障礙或疾病，當成揶揄嘲笑對象，更希望有同理心與尊重態度。

他說，節目錄製時，當大陸人士表達很不當的看法言論，「主持人、現場觀眾的反應，會讓我有些訝異與失望」，當出現那場面，主持人應該適時制止歧視性發言。

陳俊翰認為，相較於中國大陸，台灣社會各方面對人權民主、自由、價值進步應該非常多，這也應體現在對於身障者的同理與權益尊重上面，他希望藉此事讓大家反省，在台灣社會是不是還有很多人對障礙者有歧視、偏見或刻版印象，只看到障礙者身體特殊狀況，沒有看到身為人的價值、能力與應受到的基本尊重。

他說，此事雖有點遺憾，但如果有一些正面的啟發與收穫，會比較有意義。

媒體追問，是否希望講笑話的當事人道歉；他說，「很難期待吧」，當事人發言，不管是對障礙者、或民主制度的理解，跟大多數台灣人有很大鴻溝差異，「我覺得，他甚至可能不覺得那樣的表示有什麼問題或錯誤」。

法學博士陳俊翰被提名為民進黨不分區立委，雖然罹患罕見疾病「先天性脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」，他仍克服病痛創造奇蹟，在法學上獲得高度成就，並長期鑽研國際人權、身心障礙政策與法律，立志「讓身心障礙者發揮自我價值」。（編輯：蘇志宗）1130124