身障律師陳俊翰逝世 賀瓏：感謝他為台灣的付出

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（中央社記者王心妤台北15日電）中國媒體人王志安日前在網路節目「賀瓏夜夜秀」嘲諷陳俊翰惹議，主持人賀瓏未制止遭批評，而身障律師陳俊翰逝世。賀瓏今天發文感謝他對台灣的付出；王志安則貼出道歉信。

前央視記者、目前移居日本經營自媒體的王志安日前來台觀選，在參與網路脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」時，提及台灣造勢場合像場秀，還說出「把殘疾人士推上去煽情」，此言詞引發反彈。

對於身障律師陳俊翰逝世，賀瓏今天在臉書表示遺憾，「陳律師面對生命堅韌的態度令人敬佩。感謝他對於台灣的貢獻與付出。」

王志安今天在社群平台上表示，半個月前就起草要給陳俊翰的道歉信，但一直沒定稿，直至今天仍未發出，「驚聞陳律師過世，我的歉意再也無法抵達，真是令人無限的懊悔與遺憾。」

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王志安貼出的信中提到，他理解道歉是種相對廉價的認錯方式，因為道歉無法看見一個人的內心，且傷害一旦造成，歉意不一定能彌補傷口，「我為我的言論給您以及台灣殘障群體造成的傷害，而深感自責。」

王志安表示，「這世界上有許多事情，意識到就必須要做，否則，時間會讓我們知道，很多事情一旦錯過，就是終身。」這封信就是他告慰陳俊翰的歉意。（編輯：李亨山）1130215