生命鬥士陳俊翰逝世 國民黨：深切哀悼不捨
2024/2/15 20:54（2/15 21:42 更新）
（中央社記者劉冠廷台北15日電）行政院人權保障推動小組委員、民進黨不分區立委提名人陳俊翰逝世，國民黨晚間表達深切哀悼與不捨，盼家屬節哀珍重，並表示，將持續為保障各弱勢族群的權利而努力，讓陳俊翰的精神能延續永存。
民進黨今天證實，陳俊翰過年期間疑似感冒引起併發症，送醫後仍於11日凌晨逝世，享年40歲。
國民黨晚間透過新聞稿表達深切哀悼與不捨，並指出，盼家屬節哀珍重，也呼籲社會大眾尊重家屬的隱私，一起和家屬度過傷痛。
國民黨表示，陳俊翰自幼罹患罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症，仍克服疾病及身體上的限制，修得會計系與法律系的雙主修學位，也取得律師與會計師執照，並赴美專攻人權法。
國民黨指出，陳俊翰返國後以其一己之力，積極為身心障礙者發聲，爭取罕病弱勢族群權利的精神，值得大家學習；國民黨將持續為保障各弱勢族群的權利而努力，讓陳俊翰的精神能延續永存。（編輯：林克倫）1130215
延伸閱讀身障律師陳俊翰逝世 不受罕病禁錮積極追夢、曾列民進黨不分區賀瓏夜夜秀來賓指身障者造勢煽情 陳俊翰：中國嘲笑台灣選舉很荒謬賀瓏道歉認「夜夜秀」疏失 強調模仿身障者絕不恰當賀瓏稱2028輔選民進黨 陳俊翰：若真心支持非常歡迎陳俊翰逝世 賴清德哀痛：你是天使走過人間陳俊翰未竟之志 陳建仁：身障權益保障絕不停止罕病鬥士陳俊翰驟逝 鄰里不捨：他充滿生命力陳俊翰2/27公祭 家屬：忘記病痛前往更美好地方生命鬥士陳俊翰離世 蔡總統遺憾不捨
- 生命鬥士陳俊翰逝世 國民黨：深切哀悼不捨2024/02/15 20:54
- 2024/02/15 20:37
- 2024/02/15 20:07
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
悼陳俊翰 林志潔：活得陽光以身為範照亮生命