生命鬥士陳俊翰逝世 國民黨：深切哀悼不捨

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）行政院人權保障推動小組委員、民進黨不分區立委提名人陳俊翰逝世，國民黨晚間表達深切哀悼與不捨，盼家屬節哀珍重，並表示，將持續為保障各弱勢族群的權利而努力，讓陳俊翰的精神能延續永存。

民進黨今天證實，陳俊翰過年期間疑似感冒引起併發症，送醫後仍於11日凌晨逝世，享年40歲。

國民黨晚間透過新聞稿表達深切哀悼與不捨，並指出，盼家屬節哀珍重，也呼籲社會大眾尊重家屬的隱私，一起和家屬度過傷痛。

國民黨表示，陳俊翰自幼罹患罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症，仍克服疾病及身體上的限制，修得會計系與法律系的雙主修學位，也取得律師與會計師執照，並赴美專攻人權法。

國民黨指出，陳俊翰返國後以其一己之力，積極為身心障礙者發聲，爭取罕病弱勢族群權利的精神，值得大家學習；國民黨將持續為保障各弱勢族群的權利而努力，讓陳俊翰的精神能延續永存。（編輯：林克倫）1130215