更多編輯台推薦新聞：
印尼大選勝出 普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多
國際

印尼大選勝出 普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安
娛樂

台裔導演作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
陳俊翰逝世
新聞專題
陳俊翰逝世7/11
首頁 / 地方

罕病鬥士陳俊翰驟逝 鄰里不捨：他充滿生命力

2024/2/15 18:57（2/15 19:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2006年陳俊翰（右）獲頒蔡萬霖先生紀念獎學金。（中央社檔案照片）
2006年陳俊翰（右）獲頒蔡萬霖先生紀念獎學金。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平新竹市15日電）罕病律師、民進黨不分區立委被提名人陳俊翰春節期間不幸離世，鄰里今天聽聞消息紛感錯愕。鄰居說，陳俊翰縱然身體不便，但言談總是正向，毫無悲情，「是充滿生命力的人」。

民進黨今天證實，陳俊翰疑似感冒引起併發症，2月11日凌晨不幸逝世，享年40歲，因家人低調辦理後事，年節期間未對外公布。

罹患先天性「脊髓性肌肉萎縮症」的陳俊翰是新竹人，幼時罹病、長大後又因宿舍的一場火導致雙腳截肢，但他憑著永不放棄的精神，不僅考上台大法研所，更取得哈佛大學法學院碩士、密西根大學法學院碩博士學位。

鄰居聽聞陳俊翰離世消息，紛紛感到錯愕、訝異。有人指出，陳俊翰很長一段時間都在外地唸書，但鄰居都知道他，也對他為生命奮鬥、為人權發聲的印象很好，聽聞這樣的消息，感到很遺憾。

住在同社區多年的女鄰居表示，陳俊翰身體雖然不方便，但聲音很嘹亮，如果閉著眼聽他講話，不會覺得他是身體有嚴重障礙的人，而是非常正向、充滿生命力的人，包括選舉期間脫口秀節目引發的歧視風波，「陳俊翰談及此事，從來都沒有顯露出需要被別人同情、悲情的味道，只是專注於如何奉獻自己的能力。」

她說，陳俊翰因罹患罕病，走過漫長的治療，挺過多次生命關卡的挑戰，這次卻因感冒併發症而離開，真的令人不捨，尤其他的父母，從年輕到老，為他付出一切，「也許他們都有心理準備，可是當這一刻來臨時，真的很心疼、遺憾。」（編輯：龍柏安）1130215

#陳俊翰
#民進黨
延伸閱讀
身障律師陳俊翰逝世 不受罕病禁錮積極追夢、曾列民進黨不分區賀瓏夜夜秀來賓指身障者造勢煽情 陳俊翰：中國嘲笑台灣選舉很荒謬賀瓏道歉認「夜夜秀」疏失 強調模仿身障者絕不恰當賀瓏稱2028輔選民進黨 陳俊翰：若真心支持非常歡迎中國媒體人王志安上賀瓏夜夜秀違規 移民署：廢證並境管5年陳俊翰逝世 賴清德哀痛：你是天使走過人間陳俊翰未竟之志 陳建仁：身障權益保障絕不停止陳俊翰2/27公祭 家屬：忘記病痛前往更美好地方身障律師陳俊翰逝世 中研院法律所悼念奮鬥精神
陳俊翰逝世
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
陳俊翰未竟之志 陳建仁：身障權益保障絕不停止
172.30.142.24