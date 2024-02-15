罕病鬥士陳俊翰驟逝 鄰里不捨：他充滿生命力

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（中央社記者管瑞平新竹市15日電）罕病律師、民進黨不分區立委被提名人陳俊翰春節期間不幸離世，鄰里今天聽聞消息紛感錯愕。鄰居說，陳俊翰縱然身體不便，但言談總是正向，毫無悲情，「是充滿生命力的人」。

民進黨今天證實，陳俊翰疑似感冒引起併發症，2月11日凌晨不幸逝世，享年40歲，因家人低調辦理後事，年節期間未對外公布。

罹患先天性「脊髓性肌肉萎縮症」的陳俊翰是新竹人，幼時罹病、長大後又因宿舍的一場火導致雙腳截肢，但他憑著永不放棄的精神，不僅考上台大法研所，更取得哈佛大學法學院碩士、密西根大學法學院碩博士學位。

鄰居聽聞陳俊翰離世消息，紛紛感到錯愕、訝異。有人指出，陳俊翰很長一段時間都在外地唸書，但鄰居都知道他，也對他為生命奮鬥、為人權發聲的印象很好，聽聞這樣的消息，感到很遺憾。

住在同社區多年的女鄰居表示，陳俊翰身體雖然不方便，但聲音很嘹亮，如果閉著眼聽他講話，不會覺得他是身體有嚴重障礙的人，而是非常正向、充滿生命力的人，包括選舉期間脫口秀節目引發的歧視風波，「陳俊翰談及此事，從來都沒有顯露出需要被別人同情、悲情的味道，只是專注於如何奉獻自己的能力。」

她說，陳俊翰因罹患罕病，走過漫長的治療，挺過多次生命關卡的挑戰，這次卻因感冒併發症而離開，真的令人不捨，尤其他的父母，從年輕到老，為他付出一切，「也許他們都有心理準備，可是當這一刻來臨時，真的很心疼、遺憾。」（編輯：龍柏安）1130215