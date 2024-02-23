陳俊翰追思連儂牆完成設置 民眾前往緬懷致哀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市23日電）民主進步黨中央執行委員李姸慧說，與醫師杜承哲推動在新竹市公益場所32π青年基地設身障律師陳俊翰追思連儂牆，今天起開放民眾緬懷致哀，也了解陳俊翰一生與貢獻。

陳俊翰疑感冒引起併發症，10日送醫急診，雖經極力搶救，仍於11日逝世，享年40歲，告別式27日在新竹市生命紀念園區舉行。

李姸慧晚間告訴中央社記者，杜承哲日前在網路發起追思陳俊翰連儂牆計畫並聯繫她，雙方討論後決定在32π青年基地設追思連儂牆。

李姸慧說，經陳俊翰家屬同意，取得陳俊翰生前生活照，用於追思連儂牆布置。陳俊翰勇於為弱勢發聲，以正向態度面對生活，她與杜承哲都希望藉追思連儂牆讓陳俊翰好友及更多民眾了解陳俊翰一生與貢獻。

李姸慧表示，已有不少民眾前往並留下感性追思文字，現場開放獻花，也提供小卡片讓民眾寫下追思話語。

32π青年基地位於新竹市東區林森路32號，追思紀念活動即日起到3月20日。（編輯：李明宗）1130223