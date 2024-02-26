陳俊翰2/27告別式 母校密西根大學法學院長悼念

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（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）身障律師陳俊翰逝世，明天舉行告別式，陽明交通大學特聘教授林志潔今天指出，她收到陳俊翰的母校美國密西根大學法學院院長羅格（Kyle Logue）悼謁文，表達永遠銘記陳俊翰。

林志潔今天向中央社記者表示，陳俊翰告別式在新竹市生命紀念園區舉行，公祭場地已布置完成，明天將有許多民眾前往陪伴陳俊翰最後一程。

陳俊翰為美國密西根大學法學博士，她指出，昨天收到羅格的悼謁文，羅格希望能在告別式上朗讀，讓更多人知道密西根大學師生校友對俊翰的敬佩與不捨。

林志潔表示，羅格的悼謁文內容指出陳俊翰是密西根大學深愛的成員，陳俊翰就讀密西根大學期間展現出對研究熱誠，並積極參與課程，尤其是在人權議題的討論相當投入。

羅格指出，陳俊翰的博士論文主題是平等、不歧視與合理調整─以比較法觀點論聯合國身心障礙者權利公約，此論文用比較法的觀點，檢視法律與政策是否關照到身障者的需求，以及身障者的權益是否受到確保。

他表示，陳俊翰的研究目的是希望從法制、政策及其他各種不同的面向，改善台灣身障者的處境。

羅格指出，密西根大學法學院師生職員們都記得陳俊翰的笑容、幽默感，以及與同學的互動、與對求知的好奇心，也將永遠銘記陳俊翰。

他表示，陳俊翰對社會改革與身障者的權利保障，有著遠大的理想；對於陳俊翰離世，實在令人傷痛。（編輯：戴光育）1130226