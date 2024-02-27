身障律師陳俊翰告別式 賴清德、蕭美琴到場致哀

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）身障律師陳俊翰逝世，今天在新竹市生命紀念園區舉行告別式，副總統賴清德與副總統當選人蕭美琴等人出席致哀。賴清德致詞說，陳俊翰閃耀著永不放棄的光芒，指引著逆境中的每個人要勇敢堅毅。

陳俊翰日前因疑似感冒引起併發症，11日不幸病逝於台大醫院新竹分院，陳俊翰告別式今天上午在新竹市生命紀念園區舉行。總統蔡英文、副總統賴清德及副總統當選人蕭美琴等人上午出席陳俊翰告別式，由總統蔡英文親頒褒揚令，隨後賴清德在司儀引領下於靈前獻花，行三鞠躬禮致祭。

賴清德致詞表示，今天抱著欽佩及不捨的心情參加陳俊翰告別式，大約2個星期前接到俊翰離開的消息，內心甚是震驚跟惋惜，今天參加告別式忽然覺得，現在的俊翰應該已經無病無痛離開了輪椅，已無憂無慮在天空翱翔，甚至是天空中某一顆星星，閃耀著勇敢、堅強、永不放棄的光芒，指引著逆境中的每個人要勇敢堅毅。

賴清德指出，陳俊翰曾說「一個好的社會，是能讓所有人都能追求自己的理想，不被障礙所限。」這幾年來，俊翰為了身心障礙與權益保障法、要求罕病藥物擴大給付、長照3.0等法案政策，抱著微弱身軀、但展現強大意志奮鬥。

賴清德說，俊翰雖然離開了，但理念長存，民進黨團隊會落實俊翰的理想跟抱負，也要向陳俊翰的媽媽致意，數十年來對俊翰的照顧無微不至，展現無窮無盡的愛，令人敬佩，這樣的愛足以成為社會新典範。

蕭美琴眼泛淚光、哽咽致詞表示，雖然跟陳俊翰認識時間不長，但俊翰永不放棄的精神會一直激勵大家，這樣的精神將會是完成陳俊翰理想、讓社會繼續進步的動力。（編輯：林恕暉）1130227