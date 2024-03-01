陳俊翰逝世引關注 立委籲政院速提身權法修法版本

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（中央社記者王揚宇台北1日電）身障律師陳俊翰逝世，引起各界再度討論身心障礙者權益保障法修法事宜。民進黨立委洪申翰等人與身障團體今天呼籲行政院，速將身權法的院版草案送進立法院審議，內容也要落實身心障礙者權利公約（CRPD）精神。

陳俊翰日前逝世，2月27日在新竹市生命紀念園區舉行告別式。

民進黨立委洪申翰、林月琴、范雲、郭昱晴今天邀請障礙者團體在立法院召開記者會，對於身心障礙者權益保障法已有17年未隨社會變遷、國際公約以及障礙者需求進行修法，呼籲行政院未來提出草案時，須納入及落實身心障礙者權利公約，以及增加無障礙交通、自立生活精神等相關條文。

關於修法部分，台灣身心障礙者自立生活聯盟理事長林君潔說，希望能重新檢討並且建立個人協助服務專章，並以個人為中心提供適切服務。

中華民國聽障人協會秘書趙昌韋說，希望院版草案能對聽障人士、聾人、聽損者及所有聽力困難者，提升手語翻譯、同步聽打服務，及建立各個層次的友善服務專區，廣泛協助各年齡層的身障者權益。

林月琴說，有關無障礙環境的條文內容，行政院應凝聚民間團體專家學者共識。

范雲表示，障礙者的期望是能回歸社區、自立生活，她將參考陳俊翰的遺志及障礙者團體意見，盡速提出全新的修法版本。

郭昱晴指出，在公共設施的使用上須照顧障礙者權益，條文修正也要與時俱進，任何地方都不應受歧視對待。

洪申翰表示，身心障礙者權益保障法修法只是陳俊翰遺志的一個部分，呼籲行政院務必聆聽民間訴求，而且修法已刻不容緩，不要再讓百萬名障礙者及照顧者苦苦等待。（編輯：蘇龍麒）1130301