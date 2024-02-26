綠指團體憂韓國瑜接民主基金會 韓辦：尊重改任安排

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（中央社記者林敬殷、王承中台北26日電）財團法人台灣民主基金會3月改組，董事長依往例由立法院長出任，立法院長韓國瑜接任是否有變數，引發外界關注。民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰今天表示，韓國瑜擔任立法院長後，確實有部分公民社會團體擔憂，希望不要再走回頭路，能夠加深民主工作的交流。

立法院長韓國瑜辦公室表示，民主基金會是個相當重要的外交、公益平台之一，爰例確實由跨黨派的立法院長擔任，尊重相關改任的安排，一切秉持超然專業，樂意為台灣的民主外交盡一份心力。

台灣民主基金會於2003年6月17日成立，依照組織章程規定，由董事13人至17人組成，董事會設董事長1人，立法院長、總統府秘書長、外交部長為當然董事，其餘董事包含產、官、學、政黨代表及非政府組織人士，董事席次一半以上為政黨代表，以全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉得票5%以上之各政黨，依其立法院席次比例分配之，但每政黨至少1席。

民進黨團今天在立法院舉行輿情回應記者會，洪申翰針對媒體詢問韓國瑜接任民主基金會議題，做上述表示。

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洪申翰表示，過去在馬政府執政時期，民主基金會長期被作為兩岸的統合工作，當時公民社會團體多所詬病，直到2016年總統蔡英文上台以後，民主基金會才調整方向，加深跟民主國家在民主事務與工作的互動，也包括跟國際公民社會產生更多連結。

洪申翰說，從韓國瑜擔任立法院長以來，部分公民社會團體提出擔憂，希望未來民主基金會的運作，可以保持對的方向跟路徑，持續跟國際社會進行民主工作的交往跟深化，不要再走過去的回頭路，用作兩岸統合工作的目的，不過按照實質慣例，董事長就是立法院長。（編輯：翟思嘉）1130226