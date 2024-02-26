快艇翻覆網路錯假訊息多 綠：中國意在升高特定情緒

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（中央社記者林敬殷台北26日電）中國快艇闖入金門水域翻覆事件釀2死，網路流傳錯假訊息，引發外界關切。民進黨立法院黨團今天表示，這類假訊息是中國意在升高特定情緒，忽略問題本質是中國快艇非法越界逃避查緝，聚焦在海巡執法，遂行其輿論戰及法律戰。

中國一艘「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日越界闖入金門海域，因躲避海巡署追緝翻覆釀成2死。事件延燒迄今，在野黨立委質疑海巡執法無錄影存證，近日網路流傳海洋委員會主委管碧玲與前立委段宜康對話，管碧玲稱「漁民該死」，若不撞船會越來越囂張。

民進黨昨天嚴正聲明是假訊息，並呼籲切勿轉傳以免觸法，民進黨團今天舉行記者會，邀請長期關注認知作戰的民進黨立委沈伯洋進行說明。

沈伯洋表示，LINE對話截圖造假，一種是以既有的截圖，更改內容造假發布於網路，這屬於比較低階，另一種是中國有一種軟體，可選擇任一平台、名稱及內容製造以假亂真的截圖，這類的圖比較精美，也比較高階。

沈伯洋指出，這類造假截圖，若在微博散布，就是中國非常重要的對內宣傳，意在升高特定情緒；其次，看製作的人是誰，若是在推特、臉書散布，這一系列帳號叫「互FO」帳號，一種是小粉紅使用，一種屬於中國官方的「融媒體」，前者不值得理會，如果是後者，就表示中國官方對台進行輿論操作。

沈伯洋說，若以時間點來分析，3月進入中國兩會期間，不管是地方政治人物或中國官方都需要KPI；因此，會有大量的融媒體或小粉紅要衝流量，在台灣內部製造假消息，主要目的是讓台灣人民無法正視事件的前提，也就是三無快艇非法越界捕撈並企圖逃逸海巡查緝，故意聚焦在台灣海巡執法，如同中國在南海進行的輿論戰與法律戰。

民進黨團副幹事長洪申翰說，在野黨近日提到不要讓台灣與中國陷入更大的敵意螺旋，但真正上升敵意螺旋是這類假訊息，如果國民黨希望兩岸敵意螺旋不要再上升，應跟民進黨共同打擊這類錯假訊息認知作戰。

洪申翰表示，金廈海域衝突到現在，逐漸看到中國欲在台灣海峽推動台海內海化，投射在這起事件，第一步就是要台灣海巡認錯，要海巡承認自己執法錯誤，這當然不是事實，兩名中國人的死亡是因為三無快艇越界非法捕魚並拒捕逃逸，這是海巡追捕的原因，也是造成這次不幸事件的原因跟本質。

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洪申翰說，海巡執法未配戴密錄器，確實要檢討，但不是兩名中國漁民死亡的原因，現在中國官方一直塑造輿論氛圍是台灣海巡執法錯誤造成，推演下去，將讓海巡未來在台灣管轄海域執法會越沒底氣，中國也會派遣更多船隻進行各種行為，達到推動台灣海峽內海化的目的。

此外，國民黨立委徐巧芯昨天在臉書貼出一張LINE對話截圖，質疑海洋委員會主委管碧玲在綠營群組下指導棋。民進黨立法院黨團今天表示，徐巧芯錯誤解讀，並導引到質疑扣船的正當性，傷害國家利益，正中中國的下懷。（編輯：蘇志宗）1130226