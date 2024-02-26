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中國快艇越界翻覆2死
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中國快艇越界翻覆2死1/80
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中方傳要領回遺體 金門地檢：家屬無意見才能發回

2024/2/26 13:57（2/26 14:26 更新）
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中國快艇翻覆2死，死者家屬及中方代表數次與海巡署協商，25日傳出家屬要求領回遺體及船隻；金門地檢署表示，遺體要家屬無意見才能發回，而船是證物，隨時有鑑識可能，尚不能發回。圖為死者家屬與中方代表24日重查事故艇情形。中央社記者張已亷攝 113年2月26日
中國快艇翻覆2死，死者家屬及中方代表數次與海巡署協商，25日傳出家屬要求領回遺體及船隻；金門地檢署表示，遺體要家屬無意見才能發回，而船是證物，隨時有鑑識可能，尚不能發回。圖為死者家屬與中方代表24日重查事故艇情形。中央社記者張已亷攝 113年2月26日
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（中央社記者張已亷金門縣26日電）中國快艇翻覆2死，死者家屬及中方代表數次與海巡署協商，25日傳出家屬要求領回遺體及船隻；金門地檢署表示，遺體要家屬無意見才能發回，而船是證物，隨時有鑑識可能，尚不能發回。

中國1艘載乘4人快艇14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。死者家屬及晉江市紅十字會人員20日抵達金門後，多次與海巡署人員協商，但雙方至今仍拒絕透露是否有共識。

根據媒體報導，家屬25日於協商過程中，要求比照先前遣回的2名生還者，領回被扣押船隻，並且遺體要與漁船一起送回中國。

金門地檢主任檢察官施家榮表示，因沒有參與協商過程，不清楚死者家屬是否提出領回船隻及遺體等訴求，但通常要等確認家屬完全無意見後才可以發回遺體，若家屬仍有意見，通常是要解剖後才能發回；另外，船隻目前為證物，隨時有調查及鑑識可能，所以還不能發回。

中國海警局及中國農業農村部則於25日各別調派執法船艇，在金門附近海域展開執法巡查。對此，海巡署專門委員趙君表示，海巡署均有掌握海域目標動態，並確實依照海巡署各項標準作業程序執行。（編輯：陳仁華）1130226

#中國
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