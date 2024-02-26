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中國快艇越界翻覆2死
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中國快艇翻覆引爭議 藍委：外島海巡密錄器編裝率低

2024/2/26 11:25（2/26 11:42 更新）
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（中央社記者王承中台北26日電）中國快艇翻覆事件，因未即時蒐證引發爭議。國民黨立委王鴻薇今天指出，海巡署金馬澎分署密錄器編裝率僅51.26%，而東南沙分署編裝率更只有23.08%。如果不是發生爭議，離外島海巡密錄器不足的情況難被注意，嚴重影響執法權。

中國快艇翻覆2死2生還。2生還者返中國後稱船隻遭海巡艇撞翻，針對執法過程未錄影，海巡署指出，現有CP艇未裝全船監視系統，未來該型艇執勤人員將配戴密錄器。

王鴻薇今天在臉書發文指出，根據海巡署提供資料，配賦各分署密錄器數量計有1823台，現有1607台，編裝率88.1%。但這次發生爭議的金馬澎分署，配賦數398台，現有204台，編裝率僅51.26%，而東南沙分署編裝率更只有23.08%。

王鴻薇表示，如果不是金門海巡爭議，金馬澎、東南沙這些離、外島地區海巡密錄器不足的情況將難以被注意，也嚴重影響海巡人員的執法權。

王鴻薇指出，海委會主委管碧玲日前提到，海巡署全數欠缺3061台密錄器，以今年第二預備金全數支付。但海巡署在民國108年至112年以後逐年編列密錄器預算，5年來合計只採購1358台密錄器，過去5年為何無法補足，114年要籌補3061台密錄器，如此的行政效能，真有辦法補足嗎。

王鴻薇表示，密錄器對海巡署的執法人員非常重要，但過去5年公務預算編列都不足，這次發生爭議才用第二預備金，管碧玲果然跟總統蔡英文一樣，每次發生事故只會複製貼上用「全面檢討裝備」來回應，完全沒有對症下藥。（編輯：蘇志宗）1130226

#王鴻薇
#海巡署金馬澎分署
#管碧玲
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