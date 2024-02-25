中國執法船挾護漁名義 金廈海域執法常態化

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（中央社記者李雅雯台北25日電）中國農業農村部今天宣布，由於正值漁業生產旺季，福建省海洋與漁業執法總隊調派執法船艇在金廈海域展開常態化漁業巡航執法行動，保障漁民合法權益和生命財產安全。

中國農業農村部表示，為了維護金廈海域漁業生產秩序，福建省海洋與漁業執法總隊25日調派2艘漁政執法船艇在金廈海域展開漁業執法。

中國農業農村部提到，目前正值漁業生產旺季，福建省漁業漁政部門將根據需要，進一步地加強海上執法力量，展開常態化漁業巡航執法行動，保障漁民合法權益和生命財產安全。

在中國農業農村部釋出「護漁」消息前，中國海警局今下午發布「福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查」訊息。

中國海警局指出，「2月25日，福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查。巡查期間，海警艦艇採取編隊航行、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施，加強重點海域執法巡查，有效維護有關海域作業秩序，切實維護漁民生命財產安全」。

中國一艘載乘4人快艇14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。

事件發生後，中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）17日表示，「金廈水域不存在所謂禁止、限制水域」；中國海警局隔天、18日宣布，在金廈水域展開常態化執法巡查行動。（編輯：陳鎧妤）1130225