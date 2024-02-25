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中國海警：組織艦艇編隊在金門附近海域執法巡查

2024/2/25 16:31（2/25 17:06 更新）
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圖為金門禁限制水域。（中央社製圖）
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（中央社記者李雅雯台北25日電）中國海警局今下午發布訊息指出，福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查，巡查期間採取編隊航行、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施。

中國海警局今下午發布「福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查」訊息。

訊息內容指出，「2月25日，福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域展開執法巡查。巡查期間，海警艦艇採取編隊航行、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施，加強重點海域執法巡查，有效維護有關海域作業秩序，切實維護漁民生命財產安全」。

中國海警隸屬人民武裝警察，直屬中共中央軍委，可視作準軍事部隊。

中國官方智庫中國海洋發展研究中心去年4月專文介紹指出，中國海警局執行海上維權執法職責，包括打擊海上違法犯罪活動、維護海上治安和安全保衛、海洋資源開發利用、海洋生態環境保護、海洋漁業管理、海上緝私等方面。

中國一艘載乘4人快艇14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。

事件發生後，中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）17日表示，「廈金水域不存在所謂禁止、限制水域」；中國海警局隔天、18日宣布，在金廈水域展開常態化執法巡查行動。（編輯：周慧盈）1130225

#中國
#中國海警局
#金門縣
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