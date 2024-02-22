中國海警海監現離島周邊 建立管轄事實意圖濃

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（中央社記者李雅雯台北22日電）中國快艇金門海域翻覆事件後，中國海警船、海監船現蹤金馬周邊水域。分析指出，海警船、海監船都是執法船，前為準軍事部隊、後為行政執法用，目的都為建立有管轄權事實。

中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會副研究員揭仲今天對中央社剖析中國海警、海監的區別與職責任務，以及海警船、海監船出沒金馬周邊水域、跨入禁限制水域代表意涵。

揭仲表示，海警隸屬人民武裝警察，直屬於中共中央軍委，屬於武裝力量一環，可視作準軍事部隊；歷經改組後，海監隸屬自然資源部，海監船主要用於海洋開發、利用等監督管理，主責海洋行政執法，不是武裝部隊。

他提到，海警被賦予海上執法工作，於戰爭期間可作為海軍補充力量；海監隸屬行政部門，軍事色彩沒有那麼濃厚，20日先由海監船進入金門禁限制水域，推估這是設計過的動作，海監船沒有軍事味道，可以降低挑釁，又達到行使管轄權事實目的。

揭仲指出，海警船、海監船都是中國官方執法船，前者為準軍事部隊、後為行政執法用，兩者都有執法、行駛管轄權意義，在金馬離島周邊水域出現等一連串動作，目的都在於樹立「新現狀」。

中國海洋發展研究中心為中國官方智庫，其於去年4月發表文章介紹海警、海監的不同。

海警隊伍接受人民武裝警察部隊指揮，組建海警總隊，稱為中國海警局。中國海警局執行海上維權執法職責，包括打擊海上違法犯罪活動、維護海上治安和安全保衛、海洋資源開發利用、海洋生態環境保護、海洋漁業管理、海上緝私等方面。

海監執行國家、各市有關海洋行政執法的方針政策、法律法規。

以天津市海監總隊為例，負責有管轄權的非法占用海域、非法圍海填海、擅自改變海域用途、損害無居民海島及周邊海域生態系統、違規展開海洋觀測預報活動等違法行為的行政執法工作；負責有管轄權的海洋工程建設專案、海洋傾倒廢棄物對海洋污染損害的行政執法工作。（編輯：吳柏緯）1130222