中國快艇越界翻覆 美學者：北京加壓意在改變台灣控制權

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（中央社台北22日電）中國大陸快艇在金門海域越界翻覆釀2死事件引發關注，美國學者表示，這是中國對台灣加壓灰色地帶的手段，藉此改變台灣對其周邊海域的控制權，以建立一個新的、有利於北京的基線。

中國一艘「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日越界闖入金門海域，遭海巡署追緝後翻覆釀2死；中國國台辦發言人朱鳳蓮宣稱，「廈金海域不存在禁止、限制水域」，中國海警也宣布開始展開執法巡查行動。19日中國海警登檢一艘台灣觀光船「金廈遊輪」。

美國之音今天報導，中國與台灣在金門附近海域發生的一連串海事爭議，許多人擔憂台海緊張持續升溫，美國政府呼籲北京克制並與台北展開有意義對話，分析人士也認為這是中國對台灣加壓灰色地帶的手段，試圖改變台灣對其周邊海域的控制權。

美國賓州大學法學院教授戴傑（Jacques deLisle）對美國之音說，最近發生的一連串事情反映的是中國長時間來對台灣議題施壓的升級以及對台灣的反制作為。

戴傑說類似的舉措發生在東海及南海，中國在那些地方使用漁船、海警，還有之前的中國海監船隻，以及人民解放軍等，改變實際控制權的既有事實，並建立一個新的、有利於北京的基線。

此外，他認為這類事件中包含著中國的法律戰，首先，在管轄權有爭議的地理地區，實際控制權的行使有助於加強一個國家的權利主張；這是為什麼人們最近會見到海警針對漁船、觀光船等進行執法行動。

其次，是在自己宣示主權的水域，運用海警及類似船隻來針對對立聲索方國籍的民用船隻，執行海岸管轄法，這也是一種特別有力的法律戰形式，或至少使用法律尋求管轄權主張的政治議程。

他舉例，警察因為超速而把你攔下來，基本上、也很清楚的在宣示，你正在開車的道路是在執法者的領土上，別的警察沒有權力在這條道路上攔下任何車輛。

台灣東吳大學政治系助理教授陳方隅在接受美國之音訪問表示，他不覺得這是特別針對當選總統賴清德，而是針對台灣本身。這是中國整個戰略的一環，法律戰、輿論戰，從各方面都是這樣的蠶食鯨吞，台灣可以向國際社會講說中國正在改變現狀，希望大家一起關注法律的部分。（編輯：唐佩君/廖文綺/吳柏緯）1130222