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海巡署缺3061具秘錄器 陳建仁允二備金補足

2024/2/22 23:19
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（中央社記者張已亷高雄22日電）海委會主委管碧玲今天說，感謝行政院長陳建仁透過行政院秘書長李孟諺通知，海巡署全數執勤所需每人配備但欠缺的3061具秘錄器，以今年第二預備金全數支付經費新台幣2150萬元。

此外，管碧玲透過社群網站臉書（Facebook）表示，李孟諺也轉達陳建仁指示，35艘CP艇應規劃固定式錄影設備，所需經費也由第二預備金支付。

中國1艘「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日越界闖入金門海域，遭海洋委員會海巡署追緝後翻覆釀2死2生還，各界關注這案件未用密錄器，但海巡署副署長張忠龍稍早說，這次查緝的CP-1051艇是10噸級以下艦艇，沒使用密錄器未違法。

不過，張忠龍表示，為避免類似情況再發生，海巡署將嚴正檢討所屬勤務紀律及裝備運用，訂4年期計畫，預計2025年籌組3000多具秘錄器。（編輯：李明宗）1130222

陳建仁
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