中國快艇翻覆案 陳建仁：並無隱匿勿以訛傳訛

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（中央社記者王揚宇台北23日電）對於中國快艇翻覆案，在野黨質疑海委會主委管碧玲隱匿碰撞事實。行政院長陳建仁今天說，管碧玲與海巡署一再對外說明，並無隱匿狀況，請大家相信司法調查的公信力，有心人士不要再以訛傳訛，相信司法才是最好的對策。

立法院今天邀請陳建仁率同相關部會首長列席，提出有關民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢。

陳建仁會前接受媒體聯訪，對於中國快艇翻覆2死2生還，2生還者返中國後稱船隻遭海巡艇撞翻，國民黨立委也質疑管碧玲隱匿碰撞事實，要求下台負責等議題，作相關回應。

陳建仁說，因為中國的船舶進入金門的禁限制水域，海巡署第一個時間點就採取相關行動，管碧玲及海巡署也在第一時間掌握，並積極採取相關的回應辦法，也一再對社會說明，並沒有所謂隱匿的狀況。

陳建仁指出，金門地檢署22日有對外說明相關的調查情況，而有些媒體報導不盡正確，例如金門地檢署的說明中，並沒有證實漁船的翻覆是因為碰撞而引起，大家一定要相信司法調查的公信力，也希望媒體跟有心人士不要再以訛傳訛。

陳建仁說，希望金門地檢署盡早偵結，跟民眾做最好說明，相信司法才是最好的對策。（編輯：楊蘭軒）1130223