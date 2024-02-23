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中國快艇越界翻覆2死
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中國快艇越界翻覆2死1/67
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中國快艇翻覆案發時間有出入 海巡致歉將檢討

2024/2/23 13:43（2/23 14:13 更新）
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中國籍船隻14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，該船拒檢蛇行翻覆釀2死。（海巡署金馬澎分署提供）
中國籍船隻14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，該船拒檢蛇行翻覆釀2死。（海巡署金馬澎分署提供）
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（中央社記者張已亷、洪學廣金門縣23日電）中國快艇翻覆2死風波延燒，外界質疑海巡署昨天公布事發執勤通勤錄音紀錄，與生還者供稱時間有出入。海巡署今天致歉，因第一時間全力搶救致未查證，將深刻檢討。

中國1艘快艇翻覆2死2生還事件延燒，海巡署昨天召開記者會還原事發經過，並公布事發前執勤的海巡CP-1051艇與第12巡防區無線電通聯錄音紀錄，但因發布資料與生還者供稱的案發時間有出入，引發外界質疑。

海巡署發布新聞稿說明，2月14日案發時，因現場船隻翻覆，4名人員落水急需救援，海巡人員第一時間均全力投入搶救，以救助人命為第一優先，致未能詳加查證，誤報陸船翻覆發生時間為中午1時45分。

為辦理案件調查所需，專案人員經詳加核對雷情、應勤無線電及航跡等資訊，於2月15日中午發現陸船翻覆時間節點有誤，後續相關紀錄均已更正為中午1時10分；另於昨天召開的記者會，也已就現場狀況詳實說明，絕無外界所說造假及隱匿情事。

海巡署坦承，對於14日及15日發布的新聞稿確實誤用時間點（1時45分），之後的新聞稿則僅就當時各界關注議題說明，未即時於歷次新聞稿內主動更正，針對這次回報案件發生時間誤差，將深自檢討，精進通報作業程序及紀律，落實人員教育訓練。（編輯：黃世雅）1130223

中國大陸快艇14日在金門海域越界翻覆釀2死事件引發關注。（中央社製圖）
中國大陸快艇14日在金門海域越界翻覆釀2死事件引發關注。（中央社製圖）
#海巡署
#中國快艇
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中國快艇越界翻覆2死
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