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還原中國快艇翻覆過程 海巡：陸船蛇行甩尾自撞翻覆

2024/2/22 14:45（2/22 15:48 更新）
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海巡署22日下午在金門海巡隊針對「0214金門海巡隊CP-1051艇與大陸漁船碰撞案」召開說明記者會，海巡署艦隊分署第九海巡隊副隊長陳建文（左）等說明案發時2船狀況及陸船翻覆過程。中央社記者張已亷攝 113年2月22日
海巡署22日下午在金門海巡隊針對「0214金門海巡隊CP-1051艇與大陸漁船碰撞案」召開說明記者會，海巡署艦隊分署第九海巡隊副隊長陳建文（左）等說明案發時2船狀況及陸船翻覆過程。中央社記者張已亷攝 113年2月22日
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（中央社記者張已亷、林巧璉金門縣22日電）中國快艇翻覆2死事件延燒，海巡署今天在金門開記者會說明執勤經過，海巡署艦隊分署第九海巡隊副隊長陳建文表示，陸船蛇行急轉彎甩尾撞上CP-1051艇後翻覆，海巡立即搜救。

海巡署今天下午1時30分在金門海巡隊針對「0214金門海巡隊CP-1051艇與大陸漁船碰撞案」召開說明記者會，陳建文說，當天CP-1051艇是執行中午12時至下午4時的海上巡邏勤務，12時出料羅港後依照正常航行速度至復國墩島北方監控、部署海面狀況、待命驅離中國漁船。

陳建文指出，當天中午12時52分CP-1051艇接獲通報，此艘中國快艇已通過限制水域、禁止水域，到達北碇附近開始徘徊作業，CP-1051艇此時開往北碇處理；在CP-1051艇抵達周邊後，中國快艇仍在附近作業，1051艇長認為有機會取締、驅離中國快艇，便進行勤務部署，當時2名登檢人員分別在駕駛台右前方及右後方。

陳建文說，依照標準登檢作業程序，艇長當時也開啟警示燈與警報器，同時快速往中國快艇前進；艇長指揮靠近陸船左舷，陸船為躲避登檢蛇行、甩尾，在1分多鐘追逐過程中，陸船突然往右急轉彎，陸船船尾撞上CP-1051艇右前方，因離心力造成反彈而翻覆。

陳建文強調，當陸船突然右轉並甩尾撞擊CP-1051艇船艏後，CP-1051艇馬上迴轉，但陸船當時已失去平衡翻覆；2名原要登檢艇員也立即跳到翻覆漁船上搜索，有2名漁工很快浮出海面，立即救起；第3名漁工不久後也從陸船後方浮上來，艇長立即帶救生圈救起但當時已失去意識，海巡將人拉上巡防艇甲板急救。

陳建文說，當時艇長也詢問2名意識清楚漁工是否還有人沒被救起，當時知道還有1人未被救起，駕駛也立即通報請求線上巡防艇請求支援，當時派出6艘巡防艇至現場支援；艇長當下決定先將這名失去意識漁工先送到復國墩漁港送上救護車。

陳建文表示，搜救人員在駕駛艙發現最後1名漁工，此名漁工被困在駕駛艙，救出時已無意識，但海巡人員持續急救，在當天下午4時許送到復國墩漁港送醫。（編輯：陳仁華）1130222

#中國
#金門海巡隊
#陳建文
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