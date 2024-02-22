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中國快艇越界翻覆2死3/61
中國快艇翻覆死者家屬要求賠償 海巡將提供慰問金
2024/2/22 15:43（2/22 16:38 更新）
（中央社記者張已亷、洪學廣金門縣22日電）中國快艇翻覆事件，死者家屬要求道歉賠償，海巡署督察組長謝慶欽今天表示，已將跡證交由檢方調查，海巡也會提供慰問金，但詳細金額仍待真相調查出爐決定。
中國1艘快艇翻覆釀2死2生還，2生還者被救起後，依法於20日返抵中國，但卻向當地媒體表示，乘坐的船隻急轉彎不會翻船，翻覆是因遭到台灣海巡艇衝撞頂翻，引發中國輿論風波。海巡署下午1時30分在金門海巡隊針對「0214金門海巡隊CP-1051艇與大陸漁船碰撞案」召開說明記者會，但人在金門的死者家屬並未出席。
針對死者家屬目前是否提出任何訴求，海巡署督察組長謝慶欽接受媒體聯訪回應，已成立專案小組全力協助家屬處理後續事宜，提供最實際及最大幫助，在對談多次後，家屬有提出要還原事實真相、道歉及賠償等訴求。
謝慶欽說，由於全案正由金門地檢署偵辦中，海巡已將相關跡證都交給檢方調查，賠償部分正跟家屬討論撫慰金等事宜，詳細金額則須待調查結果出爐決定，目前還在協調中；海巡基於人道關懷角度，會展現最大誠意提供慰問金。
至於死者遺體是否火化，謝慶欽也透露，由於6名家屬在參與檢察官複驗程序時有其他意見，所以尚未取得共識；檢察官為此指示遺體暫不火化，海巡正持續協調家屬意見中，一切以尊重家屬意願為主。
至於中國國台辦要求嚴懲相關人士，向死者家屬道歉，謝慶欽說，由於事實真相正由金門地檢署偵辦中，在事實真相公布前，無法表示任何意見。
此外，對於海巡人員執勤過程中是否有疏失涉及過失致死，海巡署艦隊分署長廖德成則表示，以往執勤過程中有許多案例，但這部分目前正由檢方偵辦中，海巡不會迴避，會實事求是；若涉及相關責任會全權承擔，由地檢署做最後裁決。（編輯：陳仁華）1130222
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