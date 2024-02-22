中國快艇翻覆未即時蒐證 海巡澄清隊上共13台密錄器

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（中央社記者張已亷、洪學廣金門縣22日電）中國快艇翻覆事件，因未即時蒐證引發爭議。海巡署第九海巡隊今天說明，隊上共有13台密錄器，但小艇未強制領用，且艇長都有手持攝影機，是因環境關係無法使用。

中國一艘快艇翻覆釀2死2生還，2生還者被救起後，依法於20日返抵中國，但卻向當地媒體表示，乘坐的船隻急轉彎不會翻船，翻覆是因遭到台灣海巡艇衝撞頂翻，引發中國輿論風波，外界更質疑海巡密錄器不足導致未蒐證。海巡署中午1時30分在金門海巡隊召開記者會說明。

海巡署艦隊分署第九海巡隊副隊長陳建文接受媒體聯訪回應，經過內部調查目前隊上共配備13台，當天故障待修的有4台，9台狀況良好；烈嶼分隊配備有3台，械彈室有6台，都是供35噸以上巡防艇出勤時輪流領用，包含大門1台、守望1台、小金門巡防艇1台。另外3台是在械彈室，也已充飽電。

他提到，因為CP-1051小艇規定並沒有強制領用密錄器，所以當天也沒有領用跟紀錄，但每個艇長手上都有一台手持式V8，當天是因為環境無法使用。

海巡署艦隊分署長廖德成補充，目前密錄器數量在隊上勤務運作沒有問題，將來會列為個人裝備，只要出勤時都必須配戴。（編輯：黃世雅）1130222