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快艇案生還者返中國後翻供 金檢：原筆錄自承沒感覺船被推撞
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中國快艇越界翻覆2死
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中國快艇越界翻覆2死2/63
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快艇案生還者返中國後翻供 金檢：原筆錄自承沒感覺船被推撞

2024/2/22 17:48（2/22 18:28 更新）
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中國大陸快艇14日在金門海域越界翻覆釀2死事件引發關注。（中央社製圖）
中國大陸快艇14日在金門海域越界翻覆釀2死事件引發關注。（中央社製圖）
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（中央社記者張已亷、洪學廣金門縣22日電）中國快艇翻覆2死事件延燒，2生還者返中國後翻供稱遭海巡艇撞翻。金門地檢署今天表示，生還者在海巡跟檢方訊問均自承有加速逃逸發生碰撞，但沒感覺船被推撞。

中國1艘快艇翻覆釀2死2生還，2生還者被救起後，依法於20日返抵中國，但卻向當地媒體表示，乘坐的船隻急轉彎不會翻船，翻覆是因遭到台灣海巡艇衝撞頂翻，引發中國輿論風波。

金門地檢署主任檢察官施家榮下午召開記者會指出，2名生還漁民在海巡署詢問及檢察官訊問過程中，其中徐姓男子表示，中國船隻於案發時有加速逃逸，2船有發生碰撞等語；王姓男子則說當時船速很快，沒感覺船被推撞等語。

施家榮表示，檢察官訊問2人時均有全程錄音錄影，海巡隊及檢方已對生還者進行詳細、完整調查，2人也都對海巡執行程序無意見。

此外，對於媒體報導「金門地檢：碰撞翻覆」，檢方也澄清並未對媒體就此案意外發生責任歸屬表示意見，無論是發言人及新聞稿均未曾證實雙方船隻是碰撞翻覆。

至於外界質疑此案發生日為2月14日，第九海巡隊卻遲至16日才向檢方報驗，施家榮也澄清，一般向檢方報驗前，司法警察需先對死者家屬製作筆錄，但此案死者家屬人在中國，所以案發14日海巡隊先口頭向檢察官報告，沒有在當天報驗，檢方則請海巡隊火速聯絡死者家屬。

施家榮說，由於檢方16日審酌死者家屬來台時間似未能確定，故請海巡隊先行報驗。直到20日複驗後，因死者家屬未對死因表達意見，後續將儘速安排解剖遺體以確認死因。

對於檢方遭質疑未主動分案，施家榮則回應，檢方在案發隔天的15日即依據媒體報導主動分「他」字案調查。卷面分案日為16日則是因分案流程所致。（編輯：謝雅竹）1130222

圖為海巡署艦隊分署第9海巡隊大樓外觀。中央社記者張已亷攝 113年2月22日
圖為海巡署艦隊分署第9海巡隊大樓外觀。中央社記者張已亷攝 113年2月22日
中國快艇翻覆2死事件持續延燒，金門地檢署主任檢察官施家榮下午召開記者會，公開回應外界質疑及相關疑慮。中央社記者張已亷攝 113年2月22日
中國快艇翻覆2死事件持續延燒，金門地檢署主任檢察官施家榮下午召開記者會，公開回應外界質疑及相關疑慮。中央社記者張已亷攝 113年2月22日
#中國
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