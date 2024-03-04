金門快艇案專報改名爭議 管碧玲：撞船是中國最想用的名稱

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（中央社記者林敬殷台北4日電）中國快艇非法越界金門海域翻覆事件未平，又因海洋委員會主委管碧玲不接受立法院內政委員會排定專案報告名稱，引起朝野互槓。管碧玲今天表示，撞船是中國最想要用的名稱，至於施壓海巡署改名，她已對社會公開表達，何必去施壓，絕對不是把責任推給海巡署。

立法院內政委員會今天邀請管碧玲、陸委會主委邱太三等官員，針對「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告。

不過，會議舉行前卻是風波不斷。先是海巡署送交立法院報告名稱，自行改為「取締大陸籍快艇事故案」，遭在野黨立委質疑管碧玲施壓海巡署，內政委員會召委高金素梅今天更透過臉書，公開與管碧玲的訊息對話，質疑遭管碧玲侮辱。

朝野立委今天都嚴陣以待，民進黨團幹部今天在會議前邀請管碧玲舉行會前會，管碧玲會後也接受媒體訪問。

管碧玲表示，程序上失禮的部分，當然有跟高金素梅報告，對外也做了這樣的報告「尚祈諒察」，高金素梅也接受了。

至於高金素梅質疑管碧玲在後來的一則訊息中提到「海巡有很多原住民同仁，特別要求注意在升遷上的攏擢」，是想用海巡原住民同仁的升遷，來「交換」同意擅改專案報告名稱。

管碧玲說，這個邏輯不通，高金素梅作為一個原住民的委員，尤其在內政委員會召委，鐵定會支持海委會這樣做，至於說是不是拿來交換，顯然是邏輯不通，因為高金素梅已經接受「尚祈諒察」，何必再交換。

至於在野黨質疑管碧玲要求海巡署扛責，管碧玲表示，這是時間上的謬誤，她已經對社會都公開表達了，何必去施壓；是海巡署改的名字，但她絕對不是把責任推給海巡署，因為她說明的是事實。她強調，撞船事件是中國最想要用的名稱。

至於管碧玲上週在立院受訪時，對於媒體詢問遭中國國台辦發言人朱鳳蓮點名「極為冷血」時，伸手摸了記者的臉，並問「看看我的體溫」。

管碧玲說，當阿嬤6年了，這個動作非常自然，那天最重要的是，她不願意跟朱鳳蓮隔空對嗆，所以在非常迅速瞬間的轉念下意識行為出現，如果認為她需要道歉，事過境遷，會發現她道歉的方法非常溫暖。（編輯：蘇龍麒）1130304