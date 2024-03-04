中國快艇案專報名稱爭議 海巡署長：涉責任歸屬

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）中國快艇翻覆案，多名立委今天質詢專報名稱爭議及是否影響與中方談判。海巡署長周美伍說，雙方談判用字牽涉未來責任歸屬，重點在取締非法，另去年中方曾要求偕同執法達49次。

海洋委員會主委管碧玲、周美伍、陸委會主委邱太三、國防部及海軍司令部今天列席立法院內政委員會，針對「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告及備質詢。

管碧玲針對全案執法過程、後續處理及研析檢討進行報告，限時3分鐘。內政委員會召委高金素梅數次提醒報告已到時，高金素梅並表示，管碧玲報告內容都與書面報告資料雷同，且資料僅6頁，讓大家嘆息。

國民黨立委丁學忠質詢指出，管碧玲逕自更改會議及報告名稱，卻未與內政委員會召委或其他立委溝通，都只透過臉書（Facebook）發言，要求管碧玲道歉，且別把責任都推給前線海巡。

管碧玲答詢表示，2船「碰撞」與「撞船」是不一樣的，她接受國會監督，但也必須捍衛海巡執法立場，她一肩扛起到現在，不是棄車保帥者。

國民黨立委徐欣瑩質詢指出，根據教育部國語辭典對於「撞」與「碰撞」的解釋，都是描述客觀事實的動詞，沒有主觀意思，並舉「八八水災漂流木撞擊漁船」為例，質疑難道是故意的嗎，管碧玲擅改專報名稱是不尊重立法院且違憲亂政，要求道歉、認錯；另若真涉過失致死，管碧玲是否請辭。

管碧玲答詢表示，所有案情交由檢察官還原真相，靜待司法調查結果，海委會秉持勿枉勿縱。

民進黨立委蘇巧慧質詢指出，專報名稱是否會影響與中方談判，並請海巡署說明當天事發主因為何，她認為不分黨派都應支持海巡人員，保障合法取締非法，不該讓的、一步都不能退，包括名詞用法，但國會程序如何更周延可進一步了解。

周美伍答詢表示，這是單一執法事件，海巡署是取締非法，雙方談判用字牽涉未來責任歸屬，重點在取締三無（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）船舶，另去年中方曾要求偕同執法就達49次。

他指出，從農曆春節初三起，金門地區漁民就多次報案指稱有中國船隻不斷進入從事非法捕魚或走私等行為，所以就一直注意這片水域。案發當天經雷達發現中國船隻進入禁限制水域後，勤指中心就通知值勤中的海巡船艇前往處理。

針對當天發生事故的主因，周美伍指出，是逃避追查的違法中國船隻高速朝右大轉彎，造成船身右傾，海巡船艇是按照標準程序先廣播請其離開禁限制水域，並呼籲減速、登檢，過程都是高速進行；另「我們怎麼可能沒有雷達航跡和影像」，但相關資料都交檢調偵辦中。

周美伍表示，這艘中國船隻除撞擊點之外，其它船身都沒有破洞及大凹洞，若是海巡船艇高速撞擊，中國船隻早就破碎，不會如此完整；且登檢過程中，雙方都是處在高速狀態，擦撞在所難免，海巡署從事發迄今都未隱瞞案情，一直都遵照檢調指示「不可對外透露案情」。（編輯：戴光育）1130304