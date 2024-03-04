更多編輯台推薦新聞：
LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典
運動

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史
運動

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景
國際

影片／落日與天線塔疊成完美貓熊 日本時隔7年再現奇景

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

海巡署調整專報名稱 傅崐萁要求管碧玲向立院道歉

2024/3/4 10:36（3/4 11:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北4日電）立法院4日邀請海委會等部會就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告，但海委會主委管碧玲表示不接受專報名稱。國民黨團總召傅崐萁今天表示，管碧玲態度倨傲，國民黨團要予以譴責，更要求管碧玲向立法院道歉。

立法院內政委員會今天邀請海洋委員會等部會就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告。海巡署指出，為捍衛執法正當性，擬訂報告名稱為「113年2月14日『取締大陸籍快艇事故案』專題報告」，詳實還原事實經過。

國民黨立法院黨團今天上午在立法院召開黨團大會，討論委員會攻防及國會改革相關法案。傅崐萁在會後接受媒體聯訪時表示，對於管碧玲竄改立法院議程的報告名稱，國民黨團深表遺憾，畢竟國會是受全民託付的立法機構。

傅崐萁指出，在兩岸發生金門撞船事件，希望全民都能了解事實真相，但管碧玲竟然用如此倨傲的態度，竄改立法院的報告名稱，國民黨團不只要予以譴責，更要求管碧玲向立法院道歉。國民黨團會嚴格監督，更會謹守國會尊嚴，讓全民看見事實真相。

對於本週立法院內政委員會輪值召委、無黨籍立委高金素梅在臉書發文質疑，管碧玲想用海巡原住民的升遷交換同意擅改專案報告名稱。

傅崐萁表示，管碧玲必須勇於面對事實，無法接受私下交換條件，讓一切攤在陽光下，誠實向全民報告，這才是管碧玲要做的事情，而不是找遮羞布，或是交換條件、封口，國民黨團絕對不會接受。呼籲管碧玲誠實面對國會，把一切講清楚，該道歉就要道歉，這才是政務官該有的風骨。

另外，針對國會改革，傅崐萁也表示，多數民眾殷切期望國會改革，讓國會能更加親民，也希望國會能有更清楚、公正的調查職權。國民黨團已就國會改革相關法案完成討論，今天將提出版本送至立法院並排入程序委員會討論。（編輯：蘇龍麒）1130304

#傅崐萁
#立法院內政委員會
#金門
#管碧玲
延伸閱讀
中國快艇案立法院專報名稱爭議 藍綠白各表意見
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.205