海巡署調整專報名稱 傅崐萁要求管碧玲向立院道歉

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（中央社記者王承中台北4日電）立法院4日邀請海委會等部會就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告，但海委會主委管碧玲表示不接受專報名稱。國民黨團總召傅崐萁今天表示，管碧玲態度倨傲，國民黨團要予以譴責，更要求管碧玲向立法院道歉。

立法院內政委員會今天邀請海洋委員會等部會就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告。海巡署指出，為捍衛執法正當性，擬訂報告名稱為「113年2月14日『取締大陸籍快艇事故案』專題報告」，詳實還原事實經過。

國民黨立法院黨團今天上午在立法院召開黨團大會，討論委員會攻防及國會改革相關法案。傅崐萁在會後接受媒體聯訪時表示，對於管碧玲竄改立法院議程的報告名稱，國民黨團深表遺憾，畢竟國會是受全民託付的立法機構。

傅崐萁指出，在兩岸發生金門撞船事件，希望全民都能了解事實真相，但管碧玲竟然用如此倨傲的態度，竄改立法院的報告名稱，國民黨團不只要予以譴責，更要求管碧玲向立法院道歉。國民黨團會嚴格監督，更會謹守國會尊嚴，讓全民看見事實真相。

對於本週立法院內政委員會輪值召委、無黨籍立委高金素梅在臉書發文質疑，管碧玲想用海巡原住民的升遷交換同意擅改專案報告名稱。

傅崐萁表示，管碧玲必須勇於面對事實，無法接受私下交換條件，讓一切攤在陽光下，誠實向全民報告，這才是管碧玲要做的事情，而不是找遮羞布，或是交換條件、封口，國民黨團絕對不會接受。呼籲管碧玲誠實面對國會，把一切講清楚，該道歉就要道歉，這才是政務官該有的風骨。

另外，針對國會改革，傅崐萁也表示，多數民眾殷切期望國會改革，讓國會能更加親民，也希望國會能有更清楚、公正的調查職權。國民黨團已就國會改革相關法案完成討論，今天將提出版本送至立法院並排入程序委員會討論。（編輯：蘇龍麒）1130304