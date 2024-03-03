海巡調整立院專報名稱 國民黨團：不尊重立法權

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（中央社記者王承中台北3日電）立法院4日邀請海委會等部會就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告，但海巡署為捍衛執法正當性，調整報告名稱。國民黨團今天表示，從未有過行政部門擅自更換報告名稱，這是對民意的傲慢、也是對立法權的不尊重。

立法院內政委員會4日將邀請海洋委員會主委管碧玲等人，就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告。

海巡署今天發布新聞稿指出，3月1日接獲海委會轉立法院內政委員會議程通知，而為能契合海巡署執法正當性、回歸執法案件本質，以及捍衛依法行政核心價值，擬訂報告名稱為「113年2月14日『取締大陸籍快艇事故案』專題報告」，向社會各界詳實還原事實經過。

國民黨立法院黨團晚間發布新聞稿指出，過去從未有過行政部門擅自更換報告名稱，這是對民意的傲慢、也是對立法權的不尊重，新聞稿再次說謊，擅把立院「朝野協商」的攻防變成行政部門的濫權，這是最差解釋。

國民黨團表示，不見大官檢討反省，事發已兩週，仍然無法有真相讓民眾了解，行政部門真該感到汗顏。

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國民黨團指出，從以前到現在，國民黨團都是力挺執法人員依法行政，但海巡事件到目前為止，讓第一線執法人員陷入困境的是沒有把裝備、密錄器給備齊的民進黨政府。

國民黨團表示，民進黨執政8年時間，連最基本的設備都沒辦法給海巡人員，出事又只會推給下屬，這種作法才是令人深惡痛絕；只想偷換概念、不思檢討反省的海巡官員，才是無法保障第一線海巡人員的最大兇手。（編輯：楊凱翔）1130303