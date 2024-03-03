立院委員會4日起開會 金門快艇案成朝野攻防重頭戲

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（中央社記者王承中台北3日電）立法院新會期各常設委員會議程明天起展開，朝野料將展開新一波攻防。國民黨團關注金門快艇等案，並要求海委會主委管碧玲對不尊重立法院道歉，否則將採取行動，勢將成為明天重頭戲，民進黨團則發布內政委員會甲動因應。

第11屆立法院第1會期已於2月20日開議，並在2月29日選出新會期8個常設委員會的召委，在民眾黨團支持國民黨團所提召委人選情況下，國民黨團與民進黨團各獲得8席召委，在各常設委員會中，各取得1席召委席次。

由於本屆立法院呈現三黨不過半態勢，過去多數黨立委在各常設委員會人數處於絕對優勢的狀況將不復存在，藍綠兩大黨在各委員會的席次幾乎一樣，也讓外界關注未來朝野在各委員會的攻防。

隨著新會期各常設委員會召委底定，各委員會將在本週開始進行議程，國民黨團聚焦金門快艇案，以及包含蘇丹紅事件、開放印度移工、赴中旅遊團停招、電價調漲衝擊、健保藥價調整等攸關民生議題。

立法院內政委員會本週輪值召委、無黨籍立委高金素梅4日將邀請海委會主委管碧玲、陸委會主委邱太三等人，就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告，預料將成為明天立法院朝野攻防的重點。

朝野在委員會前就先因專題報告的名稱交鋒，管碧玲指專題報告名稱是違背事實的名詞定位，高金素梅則指專題報告名稱來自海巡署記者會；國民黨團要求管碧玲必須對不尊重立法院道歉，否則明天開會將會有動作，對此，民進黨團則發布內政委員會甲動因應。

除金門快艇案，對於赴中旅遊團停招，過去國民黨曾大動作召開多場記者會，質疑政府決策，為旅遊業者請命，要求政府收回成命。高金素梅也安排在6日邀請邱太三等人，就「赴陸旅遊團停招：決策過程與後續影響評估」進行專題報告。

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另外，立法院社會福利及衛生環境委員會本週輪值召委、國民黨立委王育敏則將本週3天的委員會議程，都安排專題報告，4日邀請衛福部長薛瑞元等人就「食安五環執行狀況及蘇丹紅事件處理之檢討」進行專題報告，6日邀請勞動部長許銘春等人就「我國開放印度移工對本國勞工就業市場之衝擊」進行專題報告，7日再次邀請薛瑞元就「健保藥價調整，藥廠停產慢性病用藥之因應作為」進行專題報告。

此外，包含財政委員會、外交及國防委員會、交通委員會的民進黨籍輪值召委，在本週的委員會議程，多半邀請所屬部會首長進行業務報告或是進行考察。值得注意的是，交通委員會7日邀請數位部長唐鳳進行業務報告。由於數位部今年編列的出國預算增加遭質疑成效，當天委員會也請唐鳳就「112年度出國預算辦理成效及113年度預計效益」進行專題報告。（編輯：林淑媛）1130303