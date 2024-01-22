韓江配拜會高金素梅 爭立院龍頭尋求支持

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（中央社記者郭建伸、管瑞平台北22日電）國民黨將推出「韓江配」角逐立法院正副院長選舉。無黨籍立委高金素梅今天在臉書貼出國民黨立委當選人韓國瑜及立委江啟臣到訪照片，並表示一起聊很多未來的立法院願景，未來的立法院願景可期。

中國國民黨今天舉行第11屆新科立委座談會。國民黨主席朱立倫今天說，韓國瑜將成為國民黨立法院長提名人、江啟臣是副院長提名人，都會在24日中常會通過。他也強調，立法院正副院長選舉，國民黨一定團結一致、團進團出，並重視黨內民主機制。

座談會結束後，韓國瑜與江啟臣兩人親自拜訪高金素梅的國會辦公室。

高金素梅下午透過臉書表示，午後韓國瑜與江啟臣連袂到訪，難得的咖啡時光，一起聊很多未來的立法院願景，「韓先生的風趣爽朗人如其名，啟臣兄的穩健亦是如此，未來的立法院願景可期」。

韓國瑜於留言處回應「非常謝謝高金委員，愉快的午後，一起努力，為台灣！」江啟臣則留言，「謝謝高金委員，我們一起努力。」

另一名無黨籍參選的立委陳超明今天接受中央社電訪表示，這次立委選舉，國民黨禮讓他參選，包括無黨籍苗栗縣長鍾東錦、國民黨籍苗栗縣議長李文斌等人都全力輔選，令他點滴在心頭；有關立院正、副院長選舉，他與國民黨都在同一陣線，會支持國民黨的「韓江配」。

陳超明表示，國民黨韓國瑜、江啟臣都是優秀的人選，對方也向他尋求支持；至於綠營方面，陳超明說「好像還沒有」。

記者追問屆時是否會「亮票」證明沒跑票，對此，陳超明說，從沒講過要不要亮票這些話，「我是遵守法規的人」，到時候再看，大家心知肚明。（編輯：林興盟）1130122