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洪孟楷批管碧玲擅改專報名稱 吳思瑤：調整有例可循

2024/3/2 18:16
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（中央社記者劉冠廷台北2日電）立法院內政委員會4日將邀請海洋委員會進行專案報告，但海委會主委管碧玲表示不接受專案報告的名稱。國民黨立院黨團書記長洪孟楷今天回應，這根本是嚴重藐視國會；民進黨團幹事長吳思瑤則指出，立院調整議案主題的文字，有例可循。

立法院內政委員會4日議程為邀請海洋委員會主任委員、大陸委員會主任委員、國防部及海軍司令部參謀長就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告，並備質詢。

管碧玲昨天透過臉書表示，不接受內政委員會排定專案報告的名稱，那是違背事實的名詞定位，海巡署準備給立法院的報告名稱，是針對「113年2月14日取締大陸籍快艇事故案」專案報告，這個名稱隱含對協商過程中，陸方主張所有權的協商狀態，做一個名詞上善意。

立院內政委員會召委高金素梅昨天也在臉書發文說明，內政委員會安排專案報告名稱，源自海巡署2月22日直播記者會的名稱「0214金門海巡隊cp1051艇與大陸漁船碰撞案記者會」。

洪孟楷今天指出，已經與召委高金素梅、立法院秘書長周萬來請教過，管碧玲的行為在印象中是前所未聞的事情，行政部門擅自更改立法院專案報告標題，根本是嚴重藐視國會，行政權完全侵犯立法權。

洪孟楷強調，4日絕對會有動作，管碧玲過去擔任立委，應了解民意可貴跟立法權的獨立性，國民黨團強烈要求，管碧玲要為不尊重立法權的行為向全民道歉。

國民黨立委許宇甄也強調，這個名稱是2月22號海巡署的記者會上自己所公布的名稱，所以這件事情是不是也再度顯示「管碧玲再度打臉管碧玲」。

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民進黨團幹事長吳思瑤今天指出，院會食安專案報告的文字，就曾在民進黨於朝野協商時提出修正，經立法院長韓國瑜裁示下進行調整，由「民進黨執政八年所造成食安問題之總檢討」專報，調整為「民進黨執政八年台灣食安問題之總檢討」，將涉及價值判斷或有指涉性的文字刪除。

吳思瑤表示，立院調整議案主題的文字，有例可循，希望在不設前提、沒有預設立場的基礎上，進行專業理性的監督，才符合社會期待。（編輯：林克倫、張若瑤）1130302

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