陳建仁力挺管碧玲 全力支持海巡署捍衛海域

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（中央社記者賴于榛台北1日電）中國快艇翻覆事件尚未落幕，海委會主委管碧玲頻遭在野黨質疑。行政院長陳建仁昨天主持行政院會時指出，管碧玲在此案受了些委屈，感謝她努力因應此事件，政府也全力支持海巡署捍衛海域。

陳建仁昨天主持行政院會時對中國快艇翻覆事件表示，捍衛漁民權利、保障海域安全，一向是海巡署努力方向，此事發生時，政府也在第一時間就讓各界瞭解。

陳建仁說，感謝管碧玲帶領海巡署進行溝通協調，努力因應此事件，最近也因此受到一些委屈，但政府全力支持海委會海巡署捍衛海域，必要時一定得驅離侵入船隻，「我要特別再一次謝謝管主委的努力」。

陳建仁也要求法務部加速偵辦、釐清相關責任，陸委會則要協助海委會進行相關的溝通。

陳建仁表示，面臨認知作戰這種困擾，大家更要就事論事，以事實來作相對的論證，然後更重要的就是盡最大努力提供受難者人道撫慰。（編輯：蘇志宗）1130301