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快艇案夏立言會宋濤稱將監督政府 陳建仁：令人不解

2024/3/1 10:18（3/1 11:26 更新）
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針對金門快艇案，中共中央台辦主任宋濤稱民進黨政府「草菅人命」，國民黨副主席夏立言則說會監督民進黨政府妥善處理。行政院長陳建仁（中）1日在立法院受訪表示，大家也看到夏立言應和這樣的說法，令人感到不解，且這樣的唱和，對海巡人員的執法相當不公平。中央社記者郭日曉攝 113年3月1日
針對金門快艇案，中共中央台辦主任宋濤稱民進黨政府「草菅人命」，國民黨副主席夏立言則說會監督民進黨政府妥善處理。行政院長陳建仁（中）1日在立法院受訪表示，大家也看到夏立言應和這樣的說法，令人感到不解，且這樣的唱和，對海巡人員的執法相當不公平。中央社記者郭日曉攝 113年3月1日
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（中央社記者王揚宇台北1日電）針對金門快艇案，中共中央台辦主任宋濤稱民進黨政府「草菅人命」，國民黨副主席夏立言則說會監督民進黨政府妥善處理。行政院長陳建仁今天受訪表示，夏立言這樣的唱和，對於海巡人員執法不公平也不適宜。

立法院會今天對陳建仁施政報告繼續質詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，對於夏立言2月29日與宋濤在上海和平飯店會面時，宋濤稱民進黨政府「草菅人命」，夏立言則稱會敦促、監督民進黨政府妥善處理，此說法遭質疑是在唱和中國，作相關說明。

陳建仁說，台灣海巡人員依照國際慣例也按照法律來依法執法，但在過程中，遺憾看到中國政府扭曲、汙衊台灣海巡人員在執法上所作的努力，大家也看到夏立言應和這樣的說法，令人感到不解，而且這樣的唱和，對於海巡人員的執法相當不公平，夏立言的說法並不適宜。

陳建仁指出，呼籲兩岸為了要健康有序交流，應該秉持務實的方法，處理這個案件，不要刻意抹黑、謾罵，甚至汙衊海巡人員依法執法的決心，也希望兩岸持續以務實態度處理這起事件，確實保障兩岸人民權益。

媒體追問，檢方偵辦台南光電弊案，以證人身分約談台南市長黃偉哲。陳建仁說，此事已進入司法調查程序，完全尊重檢察官的偵辦。（編輯：蘇龍麒）1130301

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