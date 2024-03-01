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在野擬推縮短陸配入籍年限 陳建仁：目前無修法規劃

2024/3/1 09:37（3/1 09:45 更新）
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示意圖。（中央社）
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（中央社記者王揚宇台北1日電）在野陣營擬推動陸配取得身分證年限比照外配，從6年改為4年。行政院長陳建仁今天受訪說，此事茲事體大，需全面盤點，行政院持保留態度，而到目前為止內政部、陸委會也沒有修法規劃。

國民黨立法院黨團日前公布立法院新會期的優先法案，其中一項為擬修正台灣地區與大陸地區人民關係條例，推動陸配取得身分證年限比照外配，從6年改為4年，民眾黨立院黨團也表態支持此方向。

立法院會今天對陳建仁施政報告繼續質詢。陳建仁會前接受媒體聯訪，針對上述議題作出說明。

陳建仁說，政府對於陸配的權益一向都相當重視，而且給予很好的保障，以現在的規定來說，相對其他外國配偶的權利，政府對陸配的權利有更多保障。

陳建仁說，中國和台灣在政治、法律、社會層面等制度有重大差異，因此考量相關陸配權益時，需要把這些列入國家安全及國家利益的考量，而且討論陸配跟外配權益時，是按照不同的立足點上討論，兩者不應該併為一談。

陳建仁指出，到目前為止，不管是內政部還是陸委會，對於這個議題並無修法規劃，至於有些在野黨想要提出縮短入籍的年限，從6年變為4年，此事茲事體大，需要全面盤點、考量，謹慎處理是最好的方法，因此對於在野黨提出的修法建議，行政院持保留態度。（編輯：趙蔚蘭）1130301

#立法院會
#行政院長
#陳建仁
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