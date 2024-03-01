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金門快艇案 管碧玲：對今天協商有期待盼盡快落幕

2024/3/1 10:00
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（中央社記者陳俊華台北1日電）兩岸正針對金門快艇翻覆案協商，海委會主委管碧玲表示，對今天的協商有期待，盼事件盡快落幕，一切朝正面方向發展。至於外傳中國方面要求比照「廣大興案」處理，管碧玲則說，兩個是完全不一樣的案件。

立法院會今天進行施政總質詢，邀行政院長陳建仁率內閣官員列席備詢，管碧玲於會前接受媒體訪問。

針對媒體詢問中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮指管碧玲「極為冷血」一事，管碧玲伸出手摸記者的臉說，「你看看我的體溫」；至於雷達航跡圖是否可以還原事發經過，管碧玲表示，資料都在檢察官手中，大家可以放心，台灣司法非常值得信任。

管碧玲說，對今天的協商有期待，盼能給予平靜的空間好好協商，她認為這件事應趕快落幕，過程的風風雨雨當作兩岸關係發展中值得探討案例，事後會有許多專業研究、深入探討，希望一切朝正面方向發展。（編輯：林淑媛）1130301

陳建仁
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