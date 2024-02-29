培育半導體等產業人才 教育部：已核定18座基地

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（中央社記者賴于榛台北29日電）政府自2022年起規畫投入新台幣24億元，啟動4年期的培育半導體產業人才相關計畫。教育部今天說，截至2月已核定半導體、無人機等18座重點產業人才培育基地，有望今年達標20座基地。

教育部今天在行政院會報告「產學合作共培未來人才－區域人才培育基地及重點領域研究學院辦理情形」。報告指出，為培育產業所需中高階人才，教育部2022年起推動「建置區域產業人才及技術培育基地計畫」，2022年至2025年投入24億元，補助大專校院設置20座人才培育基地。

教育部指出，截至今年2月，已核定半導體、無人機、電動車、離岸風電等18座重點產業人才培育基地，以培育學士級人才為主，協助銜接職場實務需求，今年就有望達標20座基地。

高階人才培育部分，教育部指出，由國立大學及企業合作設立研究學院培育碩、博士級人才，其師資可延攬業界人士及合聘校內其他學院教師；研究學院資金則以合作企業資金為主，國發基金為輔，合作企業出資不得低於國發基金出資。

教育部表示，目前每年核定超過1000個外加招生名額，並有超過140個合作企業投入資源，共同培育引導學術研究創新、帶動產業發展的高階科學技術人才。此外，2023年合作企業共投入超過11億元，國發基金補助也超過10億元。

教育部說，上述推動領域包含半導體、智慧製造、人工智慧、循環經濟、金融、國際傳播及政治經濟等7大領域，並核定11校共12個研究學院，參與廠商包括台積電、力積電、日月光、聯發科、聯華電子等重要上市櫃公司。

行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁在院會時指示，請教育部及相關部會持續與業界、研究法人及地方政府攜手推動，透過產官學研共同培育高階科技人才，促進國家重點領域發展及提高台灣產業競爭力。

陳建仁也要求教育部持續推動「產學攜手合作計畫2.0」，讓整個技職體系從技術型高中、技專校院至研究端，皆能有效整合，讓台灣人才培育大步邁前。（編輯：林興盟）1130229