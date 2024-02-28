出席花式滑冰世青賽開幕典禮 陳建仁勉勵台灣小將

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（中央社記者陳容琛台北28日電）2024年世界青年花式滑冰錦標賽今天在台北小巨蛋登場，出席開幕典禮的行政院長陳建仁在致詞時，特別勉勵台灣小將李宇翔、蔡玉鳳留下最好成績。

2024年世界青年花式滑冰錦標賽今天起至3月3日在台北小巨蛋登場，同時是台北市繼2017年後，第2次主辦國際滑冰總會（ISU）花滑世青賽。這次小巨蛋製冰請來韓國平昌冬季奧運製冰團隊前來技術支援，並吸引超過45個國家和地區的世界頂尖青年花滑選手參賽。

在今天世界青年花式滑冰錦標賽的開幕典禮，行政院長陳建仁致詞時表示，台灣雖然處於亞熱帶，但對於冬季運動推廣都非常重視，並特別點名台灣新星蔡玉鳳，成為台灣花滑史上取得冬季青年奧運資格第一人。

陳建仁說：「這次蔡玉鳳、李宇翔也代表（台灣）參加本次賽事，希望他們都能拿出最佳表現、留下最好成績。」此外，他也希望國外選手享受台北之行，擁有美好的回憶，「也預祝本次賽事圓滿。」

今年世青賽的比賽項目分為青年男子單人滑、青年女子單人滑、青年雙人滑和青年冰舞等4大種共8場次精彩賽事，以及最後1天的群星表演嘉年華。為推廣滑冰運動，中華民國滑冰協會表示，開放免費索取門票。（編輯：張雅淨）1130228