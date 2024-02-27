護理師工作繁重加給 薛瑞元：預計下半年可實施

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（中央社記者林敬殷台北27日電）行政院去年9月拍板，衛福部在各醫院夜班費制度下，額外給予大、小夜班費補助，至於工作繁重加給部分，衛福部長薛瑞元今天表示，正在規劃設計，預計今年下半年就可以實施。

行政院長陳建仁今天率領各部會首長赴立院進行施政報告並備質詢。

國民黨立委萬美玲今天表示，根據全球資料庫網站，台灣在醫療照顧指數總體排名拿下世界第一，不過在平均餘命、新生兒死亡率、可避免死亡率、疾病別死亡率及癌症5年存活率等健康指標，排名卻掉到30幾名，在亞洲國家中，輸給日本、南韓或新加坡，會出現這樣的落差，她認為護理師不足恐怕也是問題之一。

萬美玲說，這次衛福部公告夜班獎勵金引發很多爭議，醫學中心、區域醫院、地區醫院的小、大夜班獎金不一致，地區醫院護理師一整個月輪值大夜班22天，比醫學中心少了新台幣8800元，一年下來就超過10萬元。

此外，萬美玲問陳建仁，去年在立院答詢時提到將研議白天班工作繁重加給，目前進度如何。

陳建仁說，現在正在研議中；薛瑞元則表示，正在規劃設計中，預計下半年就可以開始實施。

萬美玲追問陳建仁，是否可以在520前實施。陳建仁說，他當然也想愈快愈好，就像是大、小夜班，不同等級醫院就有不同意見，要加強溝通及了解，他當然很希望能快，但也要實際一點。

萬美玲轉問薛瑞元，會在下半年實施嗎。薛瑞元表示，下半年一定會做，至於在下半年是因為一定要有預算。（編輯：翟思嘉）1130227