三班護病比傳獎勵不均地區醫院現離職潮 衛福部：樂見各醫院加碼

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（中央社記者陳婕翎台北26日電）醫院三班護病比3月1日上路，實施前夕傳出因夜班獎勵嚴重不均，地區醫院湧現護理師離職潮。衛福部今天強調，維持人力監測，掌握新制對護理人力流動的影響，同時積極爭取預算。

衛生福利部今年1月26日宣布各層級醫院三班護病比標準，預計3月1日上路，健保預算編列專款項目新台幣40億元，其中27億元挹注急性一般病床夜班護理人員，依護理人員大夜、小夜排班班次發給獎勵金，小夜班每班獎勵400到600元、大夜班每班獎勵600到1000元。

衛福部祭夜班護理師獎勵引反彈，醫學中心和地區醫院夜班獎勵每月相差近9000元，台灣社區醫院協會日前曾預估有1成護理人員將跳槽，地區醫院恐面臨關院關床窘境，籲不分層級、三班都有，規劃3月8日上街抗議。

衛福部長薛瑞元今天下午出席第24屆NHQA國家醫療品質獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪時表示，正在觀察政策調整後，對護理人員流動的影響，因為以過去經驗，每年12月、1月至2月是護理人員最大量出走的月分。與去年12月減少人數相比，1月出走人數持平，2月人數走向仍待觀察。

薛瑞元說，除了急性一般病床，針對加護病房、開刀房等其他特殊病房同樣有夜班獎勵。預計將額外撥補50%左右的獎勵金，交由醫院給予非急性一般病床單位補助。這筆獎勵金與急性一般病床夜班撥補方式不同，是每半年1次結算，推估最快7月1日才會撥補。

因護病比新制，地區醫院現護理出走潮，不少醫院自備獎勵金，避免人員離職，衛福部是否擴大補助、提出更有感的獎勵，與地區醫院一起走過新制陣痛期，成為護理界關注的議題。衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳告訴中央社記者，除了夜班費獎勵，還有12項改善護理環境政策持續推動。

「留任沒有局外人。」蔡淑鳳表示，各層級醫療院所都有相對應的留任特質，樂見各家醫院使用不同方式，在可行範圍內加碼，額外推出獎勵留住護理人才；衛福部也會維持各層級人員人力監測，滾動式調整獎勵措施，積極爭取改善護理環境政策預算。（編輯：管中維）1130226