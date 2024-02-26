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網傳醫護補助津貼2.0 衛福部：不實訊息勿填寫個資

2024/2/26 19:33（2/26 20:04 更新）
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臉書流傳「台灣醫護人員補助津貼2.0」，衛福部26日澄清為不實訊息，提醒民眾不要點擊不明來源連結。（衛福部照護司提供）
臉書流傳「台灣醫護人員補助津貼2.0」，衛福部26日澄清為不實訊息，提醒民眾不要點擊不明來源連結。（衛福部照護司提供）
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（中央社記者陳婕翎台北26日電）近期臉書流傳「台灣醫護人員補助津貼2.0」，要求填寫個人資料。衛生福利部今天澄清為不實訊息，提醒民眾千萬不要點擊不明來源連結，也不要輕易於網站上填寫個人資料。

近期臉書流傳「白醫天使真辛苦！」台灣醫護人員補助津貼2.0，內容包含相關在職醫護人員補助方案。衛生福利部護理及健康照護司長蔡淑鳳今晚接受媒體聯訪時表示，因醫護人員看到相關訊息，下午致電衛福部詢問，才發現網路上正流傳不實訊息。

蔡淑鳳說，接受民眾來電詢問後，照護司主動上網查證截圖。照護司人員向對方詢問是否有相關公文與公司名稱，對方自稱為「益盟興業股份有限公司」，宣稱這次為向財政部提出減稅計畫，所以向辛苦的醫護人員推出全新的醫護人員補助津貼2.0，甚至拿出蓋有大小章的假公文。

蔡淑鳳提醒，民眾千萬不要點擊不明來源連結，不要輕易於網站上填寫個人資料，避免權益受損。由於網路上流傳的不實醫護人員補助津貼，有要求填寫個人資料，之前是否已經有人提交個人資料，照護司尚未接到相關來電，將持續了解後續狀況。

臉書粉絲專頁「白醫天使真辛苦！」已刪除所有貼文，蔡淑鳳表示，照護司在第一時間截圖取證，將相關證據移送司法機關偵辦，呼籲民眾提高警覺。（編輯：管中維）1130226

#台灣
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