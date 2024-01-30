不滿夜班護理獎勵分級 地區醫院喊年後上街頭

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）衛福部祭夜班護理師獎勵引反彈，台灣社區醫院協會今天說，醫學中心和地區醫院夜班獎勵每月相差近9000元，估1成將跳槽，地區醫院恐面臨關院關床窘境，籲不分層級、三班都有。

對此，衛生福利部次長周志浩會後接受媒體電話訪問表示，因目前醫學中心夜班人力缺口最大，經費要花在刀口上，後續會檢討白班獎勵等；上街頭表示意見是人民的權利，更期待大家一起想辦法，如何把有限資源做有效率使用，解決所面臨問題，不如把精神花在這，多想一想及溝通。

衛福部在1月26日宣布各層級醫院三班護病比標準，預計3月1日上路，並在今年健保預算中編列專款項目新台幣40億元，其中27億元挹注於急性一般病床夜班護理人員，依護理人員大夜、小夜排班班次發給獎勵金，小夜班每班獎勵400到600元、大夜班每班獎勵600到1000元。

消息一出引發地區醫院反彈，今天召開「求公平 護權益—尊重專業共識 護理獎勵薛部長別來亂」記者會，指政府踐踏護理人員權益，不僅未能解決問題，更將重挫醫療體系分工，會中並高喊「護理獎勵，層級一致，三班都有」口號。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏會前接受媒體聯訪時表示，衛福部日前宣布夜班護理津貼等政策，地區醫院拿最少，明明都是上夜班，為何政府政策對地區醫院特別不公平。

朱益宏說，這是公務預算，做同樣的事情應該應該拿同樣津貼，從去年10月開始透過各種管道，不斷向衛福部反應未果；初步了解，已有約1成地區醫院護理人員將流向醫學中心，地區醫院恐面臨關院關床窘境，這是一個掏空的政策。

「總統蔡英文說過，人民有意見，可以表達，如果表達了政府沒有聽到，可以大聲一點，如果再沒有聽到，那就拍桌。」朱益宏表示，今天用記者會方式大聲表達訴求，盼政府聽見，護理夜班津貼應不分層級，並納入白班，如果政府還是聽不到，未來不但要拍桌子，甚至不惜翻桌，預計農曆新年後到行政院「拜年」，將號召千人上街頭。

1名地區醫院吳姓護理師會中淚訴，就目前公布的標準，以包班值23天夜班計算，醫學中心護理人員每個月可額外多領將近9000元，1年下來差距更是驚人。

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她說，在醫學中心，若喊出啟動緊急救護程序的代號999，馬上可以救治，但在地區醫院幾乎是要動員全院力量，如果沒有加護病房必須轉院，還要通知家屬等程序，相當繁雜，地區醫院先天不足，更加辛苦，加給不應該減少。

吳姓護理師一度泣不成聲，強調她是護理師，職責是照顧病人，不是走上街頭，希望政府不要把護理人員當成衛生紙，用完就丟棄，而是能夠真正聽見第一線護理人員的聲音。（編輯：管中維）1130130