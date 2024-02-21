夜班護理獎勵 藍委籲統一標準

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（中央社記者王承中台北21日電）衛福部祭夜班護理師獎勵引反彈，台灣社區醫院協會規畫3月8日上街抗議。國民黨立委蘇清泉今天表示，獎勵應該齊平，不能有大型醫院與地區醫院的區分；立委陳菁徽指出，補助不同，未來恐讓地區醫院全倒，影響偏鄉就醫權益。

夜班護理師獎勵制度引發反彈，台灣社區醫院協會認為，醫學中心和地區醫院夜班獎勵每月相差近新台幣9000元，估1成護理師將跳槽，地區醫院恐面臨關院關床窘境。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、具醫師背景的國民黨立委蘇清泉、陳菁徽，以及國民黨立委李彥秀等人，今天在黨團記者室召開「解決護理短缺，維持醫療供給，行政院別病急亂投醫」記者會，台灣社區醫院協會理事長朱益宏等人也到場，遞交陳情書。

朱益宏指出，政府政策長期傾向大醫院，忽視地區醫院、社區醫療。同樣都是8小時的夜班，為何給大醫院的補助比較多，明顯就是要讓地區醫院趕快關門。地區醫院護理缺額率、離職率都較大型醫院多，但政府卻睜眼說瞎話，稱醫學中心的缺額較多。

朱益宏表示，希望新一屆的立法院能夠反映地區醫院的聲音，也希望新政府能夠重新審視分級醫療的重要性，重視地區醫院存在的價值。

蘇清泉指出，台灣醫界最大問題就是低薪，醫護人員血汗過勞。他認為獎勵就應該要齊平，不能有大型醫院與地區醫院的區分，建議衛福部爭取用公務預算，補足醫事相關人員的薪資，一年新台幣200多億元就可以解決，這不是不能解決的問題，但政府卻不做。

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陳菁徽表示，衛福部今年初曾與護理師公會達成共識，要不分班別、醫院全面補貼，結果現在卻端出這樣騙人的政策，只補助一般病房、夜班，而且不同層級的醫院補助還不同。地區醫院離職率遠高於醫學中心，對地區醫療影響大。

陳菁徽指出，假使政府不立刻快速補貼，幫助地區醫院留著醫護人員，未來可能將看到地區醫院全倒的災難，偏鄉人民將花費通勤時間、比較貴的掛號費，到醫學中心去等床。（編輯：謝佳珍）1130221