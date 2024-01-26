三班護病比3/1上路 醫護界仍有意見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北26日電）各層級醫院三班護病比預計3月1日上路，且輪值夜班可領額外獎金。但醫護界仍有雜音，質疑地區醫院標準對護理人員來說負擔仍太重，夜班獎金應一視同仁、三班都發。

台灣護理人力長期面臨短缺窘境，根據衛生福利部數據，領證護理人員約31萬人，但統計至去年12月底執業人數19萬24人、約6成，連帶衝擊醫院就算有床也開不出來，嚴重影響患者就診權益，護理界疾呼訂定三班護病比並入法。

護病比是指醫院中護理人員和照顧住院病人的比例，也就是平均每個護理人員照顧病人的數量，現行醫療機構設置標準規定，醫院急性一般病床，採用全日平均護病比。

行政院會去年9月28日通過訂定三班護病比等12項策略計畫，相關標準今天公布，預計3月1日上路，醫學中心白班1比6、小夜1比9、大夜1比11；區域醫院白班1比7、小夜1比11、大夜1比13；地區醫院白班1比10、小夜1比13、大夜1比15；醫院提前達標可獲更多獎勵金。

衛福部長薛瑞元在三班護病比公告記者會中表示，整體護理人力缺口推估約7500多人，若「入法」即法條明文規定，沒有達到規定就會開罰，因此入法會晚一點，先從公告並獎勵開始。

消息一出引發各界討論，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁認為，降低護病比雖有助提升醫療品質，但勢必會增加醫療機構成本，若初期發現大部分醫院都達不了標，入法時程就該重新考慮，如何增加留任跟回流才是關鍵。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳則是針對在地區醫院標準提出質疑。她說，對護理人員來講負擔還是太重，且新制上路後仍有7500多人力缺口，衛福部只給夜班津貼，僅有部分效果，對多數護理師沒有吸引力，恐會爆發另一波離職潮。

中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長紀淑靜表示，全聯會肯定目前的三班護病比版本，但津貼發放不該只限於夜班，應一視同仁、三班都發，對護理人員的留任以及回流才有幫助。

台灣社區醫院協會理事長朱益宏也對發放夜班獎勵金打問號，尤其衛福部依不同醫院層級，發放的夜班獎勵各有不同，地區醫院獎勵最低，護病比卻最高，恐讓護理人員流動至護病比低、獎勵金又高的醫學中心，加劇地區醫院已經嚴重的護理人力缺口。（編輯：陳政偉）1130126